La Corse se dote d’un service public de la donnée et de l’intelligence artificielle

« Nous ne pourrons pas appréhender les enjeux du moyen et du long termes, si nous ne faisons pas du traitement de la donnée et de notre politique numérique, incluant les questions de l’intelligence artificielle (IA), un axe fort de nos politiques publiques et de nos choix stratégiques ». Le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, a, d’emblée, posé l’enjeu de son projet de création d’un service public de la donnée et de l’intelligence artificielle (IA), qui a été examiné jeudi en fin d’après-midi à l’Assemblée de Corse. « Cet enjeu, qui peut sembler technique, est fondamentalement politique et fait écho au rapport Corsica pruspettiva 2050. Nous essayons, comme tous les territoires, de maîtriser le plus largement possible notre destin, de protéger nos citoyens, également de saisir les opportunités d’un monde en profonde mutation, qui est à la fois soumis à des crises profondes et violentes, mais aussi à des perspectives qui s’accélèrent de façon exponentielle. Le numérique est un instrument véritablement structurant, essentiel de la capacité individuelle et collective à innover, à construire son identité, à la défendre et à la faire rayonner ». Le numérique est une priorité pour l’Exécutif nationaliste depuis son accession aux responsabilités en décembre 2015 dans sa stratégie de réduction des dépendances. Avec des réalisations comme, par exemple, le Très haut débit et une couverture de 100 % du territoire contre 70 % pour la moyenne européenne, l’espace Leia pour les établissements scolaires et la création du CSIRT (Centre de réponse à incident) pour la cybersécurité.



Des objectifs ambitieux

Ce projet s’inscrit dans le cadre de cette stratégie Smart Isula et repose sur trois piliers : l’accès et la maîtrise des infrastructures numériques et de l’information stratégique dans tous les domaines, le renforcement de la cybersécurité et l’affirmation de la donnée comme « bien commun » pour éviter une appropriation privative et garantir la confidentialité des données. Gilles Simeoni égrène des objectifs clairs et ambitieux : « premièrement, renforcer l’efficacité et la transparence de notre action publique, y compris en rendant accessible au plus grand nombre, les informations essentielles qui concernent la vie collective des Corses. Deuxièmement, accompagner et stimuler l’innovation, y compris dans le domaine économique, en ouvrant à l’ensemble des acteurs du territoire des outils qui leur permettront de dégager une véritable plus-value. Enfin, un enjeu de démocratie avec la protection des citoyens à travers une sorte de coffre-fort juridique et numérique qui permettra de garantir que les données stratégiques ne peuvent pas être exploitées ou détournées par des acteurs extérieurs, notamment des acteurs qui ont d’autres objectifs que l’utilité publique et l’intérêt général ». L’idée est de sécuriser au plan juridique le potentiel formidable, mais dangereux que représente l’IA. « Nous avons jeté les bases d’un écosystème global qui permet d’impliquer l’ensemble des acteurs et de nous appuyer dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de Corse, notamment le Master « Droit du numérique » », ajoute-t-il.