Bastia : la FDSEA et les JA obtiennent un rendez-vous avec le cabinet de la ministre de l'Agriculture

Peu après 11 heures, huit tracteurs se sont rassemblés devant la DDTM. Après avoir déversé du fumier sur le parvis, ils ont bloqué l’entrée principale avec des bottes de foin. Si les agriculteurs avaient obtenu une promesse de rendez-vous avec le cabinet de la ministre de l’Agriculture, ils estimaient néanmoins que « ça ne va pas assez vite ». « Il y a une prise en compte de nos demandes, mais ce n'est pas au niveau qu'on attendait. On aimerait être reçus normalement pour avoir un échange correct dans de bonnes conditions. »





Joseph Colombani estime que cet échange « passe par une rencontre à la fois en visioconférence pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, et en présentiel pour ceux qui peuvent se déplacer ». « À ce moment-là, on aimerait que ce soit le commencement d'une volonté de faire quelque chose de spécifique pour la Corse, en tenant compte simplement du territoire spécifique et de son retard historique. On défend simplement l’intérêt de l'agriculture corse et au-delà de l'économie corse. »



Mais le FDSEA et les JA indiquent que leur mobilisation « ne suffira pas », et appellent les autres syndicats à se joindre à eux. « Il faudra que les autres syndicats se mettent aussi dans la boucle sur les mêmes propositions. On porte les leurs, eux doivent porter les nôtres, et à ce moment-là, tous ensemble, dans ce moment opportun de travail sur la préparation de la prochaine PAC, il y a moyen d'obtenir quelque chose de structuré. En attendant, on ne lâche rien, et on risque d’être plus nombreux si on n’est pas écouté. »



Leurs revendications ont finalement été entendues. Après plusieurs heures de mobilisation, ils ont obtenu un rendez-vous avec le cabinet de la ministre de l'Agriculture le 30 janvier prochain à Paris, simultanément en visioconférence et en présentiel. Les syndicats indiquent que tout « se finit bien » et que « c'était ce qu'on demandait ».

