EN IMAGES - Météo : la neige au rendez-vous en Corse

C.-V. M le Mercredi 25 Mars 2020 à 17:21

Il a neigé, comme prévu, sur la Corse ce mercredi. Le col de Vizzavona, la Castagniccia et le Centre-Corse ont été affectés par des chutes et des giboulées de neige qui ont vite recouvert sous plusieurs centimètres toutes les régions les plus élevées de l'île mais parfois aussi celles situées à basse altitude. Une dernière offensive de l'Hiver aux premiers jours du Printemps qui n'avait entraîné aucune perturbation majeure jusqu'au milieu de l'après-midi. Un nouvel épisode neigeux significatif est attendu dans le courant de la journée de jeudi à toute basse altitude : la Corse, ne l'oublions pas, est toujours en vigilance jaune neige-verglas.

