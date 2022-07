EN IMAGES - L'Abeille Méditerranée, l'un des plus puissants remorqueurs du monde, fait escale à Ajaccio

Baptisé le 1er juillet dans la base navale de Toulon, l'Abeille Méditerranée, nouveau remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage de nouvelle génération effectue ce mois de juillet une tournée inaugurale des principaux ports français de la façade méditerranéenne. Durant 2 jours, ces 25 et 26 juillet, il est donc en escale dans le port d'Ajaccio pour permettre aux autorités, aux élus et aux acteurs locaux d’avoir un aperçu des capacités renforcées de ce nouveau moyen moderne et performant, affrété par la Marine nationale, qui succède à l'Abeille Flandre en service depuis 43 ans.



L'un des plus puissants remorqueurs du monde

D'une puissance de 25.000 chevaux et d'une vitesse maximale de 18 noeuds, ce remorqueur de 91 mètres de long pour 22 mètres de large pèse près de 4.000 tonnes. Ce navire qui peut appareiller en moins de 40 minutes, 365 jours par an, 24H/24 et qui a 12 membres d'équipage. a une capacité de traction de 284 tonnes. de remorquage en haute mer, d'assistance et de sauvetage des navires en détresse et de lutte contre la pollution par hydrocarbures.