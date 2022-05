EN IMAGES - Carruleddu Championship di Portivechju : chi bedda festa

Un rendez-vous de la bonne humeur, de la joie de vivre et du partage entre les générations car c'est cela aussi qui est remarquable. Rien d'étonnant dès lors que les équipages festifs, pas loin d'une cinquantaine, parfois venus de l'autre bout de la Corse aient rejoint très tôt ce matin la troisième ville de Corse.



Un parcours long de 750 mètres attrayant et très technique qui a rassemblé un public très important, au premier rang duquel u merri di Portivechju Jean-Christophe Angelini, tout au long de la journée avec, au terme des essais de la matinée, la course officielle de l'après-midi.



Il y a, comme dans toute manifestation de portée internationale, le palmarès, mais s' il y a une palme qui doit être décernée elle revient de droit à l'associu I Baroni. Une bande de copains à la joie communicative.



Unu spiritu fattu di sparterà è di gioia

La magie a opéré à nouveau lors de cette journée où les plus jeunes n'ont pas été oubliés, avec un espace qui leur était réservé dans la cour de l'école Joseph Pietri. Le spuntinu, avant l'explication officielle de l'après-midi, avec le concert du groupe l'Alba a donné un attrait supplémentaire à cette journée.



Il y a, bien entendu, le palmarès qui restera à jamais gravé dans le marbre de l'histoire locale, le plus rapide a été le "Patin à Roulettes de Michel Defranchi. L'Astutu à savoir le Mécano a été décerné à Ulrich Keller. Le Cascadeur U Spulò est revenu à U Cavaddu Tontu de Xavier Grimaldi. Quant au coup de cœur U Coccò il a couronné Laura et toute son équipe. Le Prix de l'Ecolo U Machjò a été pà u Carruliceu. Le Prix du Carruleddu le plus rigolo a été pour Peace and Love du duo Galeazzi-Dominici. Enfin u Furiò a permis de primer Bastien Bonelli et François Casanova.



Le rideau est tombé sur ce retour gagnant du Carruleddu Championship 2022. Une belle fête à tous les sens du terme qui a animé durant toute la journée Portivechju.

Vivement la version 2023.