EDF-ENGIE : une nouvelle mobilisation solidaire en faveur du Téléthon en Corse

Remise de chèque en faveur du Téléthon en présence de Sébastien Pietre-Cambacédès, directeur régional d’EDF Corse, de Mathée Filippi (Equipière coordination secteur et Partenariat AFM-Téléthon) et d’agents EDF et ENGIE Corse.
La remise officielle s’est tenue à l’hôtel La Madrague, en présence du directeur régional Sébastien Pietre-Cambacédès, de membres de l’encadrement, d’agents des deux entreprises ainsi que de représentants des coordinations de Haute-Corse de l’AFM-Téléthon.
Cette cérémonie a mis en lumière une dynamique collective engagée dès décembre dernier. Sur l’ensemble de l’île, les agents ont participé à de nombreuses actions solidaires : défis sportifs, jeux d’adresse, ventes de produits (gâteaux, canistrelli, clémentines), ou encore événements festifs.
Les kilomètres parcourus lors des défis sportifs ont été convertis en dons grâce à un abondement de l’entreprise. D’autres actions sont venues compléter cette mobilisation : une soirée karaoké organisée à la CCAS Marinca de Porticcio, une collecte en ligne ainsi que des dons d’heures et de jours de congés, transformés en contribution financière.
L’ensemble de ces initiatives a permis de réunir 8 446 € au profit de l’AFM-Téléthon.
Au-delà du montant collecté, cette opération traduit une volonté durable de soutenir la recherche sur les maladies rares et les familles concernées.
En renouvelant son implication, la direction régionale d’EDF-ENGIE en Corse entend inscrire cette mobilisation dans la continuité de ses actions solidaires, avec l’objectif de contribuer concrètement aux avancées scientifiques et à l’accompagnement des malades.
Cette cérémonie a mis en lumière une dynamique collective engagée dès décembre dernier. Sur l’ensemble de l’île, les agents ont participé à de nombreuses actions solidaires : défis sportifs, jeux d’adresse, ventes de produits (gâteaux, canistrelli, clémentines), ou encore événements festifs.
Les kilomètres parcourus lors des défis sportifs ont été convertis en dons grâce à un abondement de l’entreprise. D’autres actions sont venues compléter cette mobilisation : une soirée karaoké organisée à la CCAS Marinca de Porticcio, une collecte en ligne ainsi que des dons d’heures et de jours de congés, transformés en contribution financière.
L’ensemble de ces initiatives a permis de réunir 8 446 € au profit de l’AFM-Téléthon.
Au-delà du montant collecté, cette opération traduit une volonté durable de soutenir la recherche sur les maladies rares et les familles concernées.
En renouvelant son implication, la direction régionale d’EDF-ENGIE en Corse entend inscrire cette mobilisation dans la continuité de ses actions solidaires, avec l’objectif de contribuer concrètement aux avancées scientifiques et à l’accompagnement des malades.
-
Le football corse et le SC Bastia en deuil : Paul Orsatti n'est plus
-
Pene in capu - Langue corse : quand Jean-Michel Blanquer dérape
-
Handball N2 - Corte-Ile-Rousse s’incline à La Crau (40-34)
-
Ajaccio - Les incendiaires présumés d'entreprises de proches de Gilles Simeoni jugés mardi
-
Accident mortel de la circulation à Bastia