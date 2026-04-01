EDF-ENGIE : une nouvelle mobilisation solidaire en faveur du Téléthon en Corse

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La remise officielle s’est tenue à l’hôtel La Madrague, en présence du directeur régional Sébastien Pietre-Cambacédès, de membres de l’encadrement, d’agents des deux entreprises ainsi que de représentants des coordinations de Haute-Corse de l’AFM-Téléthon.Cette cérémonie a mis en lumière une dynamique collective engagée dès décembre dernier. Sur l’ensemble de l’île, les agents ont participé à de nombreuses actions solidaires : défis sportifs, jeux d’adresse, ventes de produits (gâteaux, canistrelli, clémentines), ou encore événements festifs.Les kilomètres parcourus lors des défis sportifs ont été convertis en dons grâce à un abondement de l’entreprise. D’autres actions sont venues compléter cette mobilisation : une soirée karaoké organisée à la CCAS Marinca de Porticcio, une collecte en ligne ainsi que des dons d’heures et de jours de congés, transformés en contribution financière.L’ensemble de ces initiatives a permis de réunir 8 446 € au profit de l’AFM-Téléthon.Au-delà du montant collecté, cette opération traduit une volonté durable de soutenir la recherche sur les maladies rares et les familles concernéesEn renouvelant son implication, la direction régionale d’EDF-ENGIE en Corse entend inscrire cette mobilisation dans la continuité de ses actions solidaires, avec l’objectif de contribuer concrètement aux avancées scientifiques et à l’accompagnement des malades.



