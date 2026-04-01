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EDF-ENGIE : une nouvelle mobilisation solidaire en faveur du Téléthon en Corse


La rédaction le Dimanche 5 Avril 2026 à 10:15

Les équipes EDF-ENGIE en Corse se sont de nouveau mobilisées en faveur du Téléthon 2025. Défis sportifs, ventes solidaires, collecte en ligne et dons de jours de congés ont permis de réunir 8 446 euros, remis à l’AFM-Téléthon lors d’une cérémonie organisée jeudi 2 avril à Lucciana.



Remise de chèque en faveur du Téléthon en présence de Sébastien Pietre-Cambacédès, directeur régional d’EDF Corse, de Mathée Filippi (Equipière coordination secteur et Partenariat AFM-Téléthon) et d’agents EDF et ENGIE Corse.
Remise de chèque en faveur du Téléthon en présence de Sébastien Pietre-Cambacédès, directeur régional d’EDF Corse, de Mathée Filippi (Equipière coordination secteur et Partenariat AFM-Téléthon) et d’agents EDF et ENGIE Corse.
La remise officielle s’est tenue à l’hôtel La Madrague, en présence du directeur régional Sébastien Pietre-Cambacédès, de membres de l’encadrement, d’agents des deux entreprises ainsi que de représentants des coordinations de Haute-Corse de l’AFM-Téléthon.
Cette cérémonie a mis en lumière une dynamique collective engagée dès décembre dernier. Sur l’ensemble de l’île, les agents ont participé à de nombreuses actions solidaires : défis sportifs, jeux d’adresse, ventes de produits (gâteaux, canistrelli, clémentines), ou encore événements festifs.
Les kilomètres parcourus lors des défis sportifs ont été convertis en dons grâce à un abondement de l’entreprise. D’autres actions sont venues compléter cette mobilisation : une soirée karaoké organisée à la CCAS Marinca de Porticcio, une collecte en ligne ainsi que des dons d’heures et de jours de congés, transformés en contribution financière.
L’ensemble de ces initiatives a permis de réunir 8 446 € au profit de l’AFM-Téléthon.


Au-delà du montant collecté, cette opération traduit une volonté durable de soutenir la recherche sur les maladies rares et les familles concernées.
En renouvelant son implication, la direction régionale d’EDF-ENGIE en Corse entend inscrire cette mobilisation dans la continuité de ses actions solidaires, avec l’objectif de contribuer concrètement aux avancées scientifiques et à l’accompagnement des malades.

 





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