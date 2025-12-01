Dumè Bianchi, figure de la lutte pour les droits du peuple corse, n'est plus

Il a été élu conseiller territorial, puis maire de Villanova en 2001 et a exercé la fonction de vice-président de la Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien (CAPA). Son parcours a aussi été marqué par l’« affaire » de Bastelica-Fesch en 1980 où il fut condamné puis amnistié.
Militant de longue date, enseignant de formation, il a consacré sa vie politique à la reconnaissance des droits de la Corse, tant sur le plan institutionnel que culturel.
Ses prises de position étaient claires : pour une Corse « maîtresse de son destin », ancrée dans ses racines et consciente de ses droits collectifs. Son témoignage reste aujourd’hui cité par nombre de militants.
Depuis l'annonce de son décès, les réactions d’hommage se sont multipliées : des dirigeants nationalistes locaux ont salué son « courage exemplaire » et sa fidélité à ses convictions
Si n’hè andatu Dumenicu Bianchi.
Da e prim’ore di a lotta sin’à u so ultimu fiatu, a so vita hè stata intricciata à quella di u muvimentu naziunale. Simu à fianc’à i soii.
Avvedeci, o Dumè. pic.twitter.com/1PElN07AEA
— Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) November 21, 2025
La Corse a perdu hier l’un de ses militants les plus engagés.
Dumè Bianchi s’en est allé, et avec lui, le parcours de vie d’un homme sincère, en lutte une vie durant pour les droits de notre peuple.
Ancien prisonnier politique, dirigeant essentiel du Mouvement national, acteur… pic.twitter.com/J8CKixgQEd
— Jean-Christophe Angelini (@JC_Angelini) November 22, 2025
Umaghju à Dumè Bianchi, militenti storicu di a lotta naziunali corsa.
U so ingaghjamentu era sinceru, era quiddu di un patriottu arradicatu à a so tarra, à u so populu è i so diritti.
U so asempiu firmarà pà sempri.
Tutti i me parti di dolu à a so famidda è à tutti i soii. pic.twitter.com/MaVA3ZrvRn
— Paul-Félix Benedetti (@PF_Benedetti) November 21, 2025
C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends la disparition de Dume Bianchi, ancien maire de Villanova, pour moi, il était l'archétype du militant nationaliste sincère, attaché à son île, mais aussi aux grandes causes internationales.
Que la terre lui soit légère 🕊 pic.twitter.com/bckcnaiHGQ
— Marc-Antoine Leroy (@ghjattu_neru) November 22, 2025
