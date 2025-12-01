Dumè Bianchi, figure de la lutte pour les droits du peuple corse, n'est plus

Dès les années 1970, il s’est engagé dans les rangs du Union du Peuple Corse (UPC) puis de la Cuncolta Naziunale, avant de co-fonder le Mouvement pour l’Autodétermination (MPA) en 1990.





Il a été élu conseiller territorial, puis maire de Villanova en 2001 et a exercé la fonction de vice-président de la Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien (CAPA). Son parcours a aussi été marqué par l’« affaire » de Bastelica-Fesch en 1980 où il fut condamné puis amnistié.





Militant de longue date, enseignant de formation, il a consacré sa vie politique à la reconnaissance des droits de la Corse, tant sur le plan institutionnel que culturel.

Ses prises de position étaient claires : pour une Corse « maîtresse de son destin », ancrée dans ses racines et consciente de ses droits collectifs. Son témoignage reste aujourd’hui cité par nombre de militants.





Depuis l'annonce de son décès, les réactions d’hommage se sont multipliées : des dirigeants nationalistes locaux ont salué son « courage exemplaire » et sa fidélité à ses convictions