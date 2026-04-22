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Du 23 au 26 avril, Scen’è Sonniu célèbrera 25 ans de spectacles de rue à Porto-Vecchio


le Mercredi 22 Avril 2026 à 10:27

Non, vous ne rêvez pas : Scen’è Sonniu vient d’atteindre son quart de siècle d’existence ! Le festival a été fondé en 2001 par la compagnie de théâtre porto-vecchiaise I Chjachjaroni. Du jeudi 23 au dimanche 26 avril, la Cité du sel vivra à nouveau au rythme des arts de la rue avec une programmation fidèle à ce qui a fait son succès : des spectacles variés, accessibles, souvent à l’air libre et toujours gratuits.



Le festival a été créé en 2001 par la compagnie de théâtre I Chjachjaroni.
Le festival a été créé en 2001 par la compagnie de théâtre I Chjachjaroni.
Le principe ? Passer d’un spectacle à un autre, sans parcours imposé. Dès l’ouverture du festival, et pour commencer chaque journée, la compagnie Festijeux prend place dans l’espace public avec ses jeux en bois, historiques ou insolites. Sens aigus de stratégie, d’adresse ou de cohésion requis ! 

Avec La Masure Cadencée, le spectacle s’impose par le rythme. Percussions, déplacements, énergie collective : avec des mots simples, tout en musique et mouvement, ce spectacle vif et plein d’amusement racontera en filigrane la difficulté à trouver sa place dans le monde. Les Clochards Célestes s’inscrivent dans la même veine visuelle, mais avec une approche plus décalée. Dans leur spectacle « Esperanza », le travail artistique repose sur le corps, les enchaînements, et une mise en scène qui joue sur l’équilibre entre musique et mouvement.

Jongles et poésie

Avec « Garçon un Kir », le spectacle de la compagnies Les Encombrants, c’est l’univers des clowns, mélange de fantastique, de rêve et de poésie qui s’oppose au monde réaliste et sans surprise du service au restaurant. Au programme, il y aura aussi des jongleurs, issus de la compagnie Circographie. Et de la poésie, grâce à Trotte Nuage, qui nous invitera à prendre le large sur son nuage.

25e édition du Festival  Scen’è Sonniu, du 23 au 26 avril à Porto-Vecchio. Le programme complet, ainsi que les horaires et les lieux des représentations, sont à retrouver ici.




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