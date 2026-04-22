Du 23 au 26 avril, Scen’è Sonniu célèbrera 25 ans de spectacles de rue à Porto-Vecchio

Le principe ? Passer d’un spectacle à un autre, sans parcours imposé. Dès l’ouverture du festival, et pour commencer chaque journée, la compagnie Festijeux prend place dans l’espace public avec ses jeux en bois, historiques ou insolites. Sens aigus de stratégie, d’adresse ou de cohésion requis !
Avec La Masure Cadencée, le spectacle s’impose par le rythme. Percussions, déplacements, énergie collective : avec des mots simples, tout en musique et mouvement, ce spectacle vif et plein d’amusement racontera en filigrane la difficulté à trouver sa place dans le monde. Les Clochards Célestes s’inscrivent dans la même veine visuelle, mais avec une approche plus décalée. Dans leur spectacle « Esperanza », le travail artistique repose sur le corps, les enchaînements, et une mise en scène qui joue sur l’équilibre entre musique et mouvement.
Jongles et poésie
Avec « Garçon un Kir », le spectacle de la compagnies Les Encombrants, c’est l’univers des clowns, mélange de fantastique, de rêve et de poésie qui s’oppose au monde réaliste et sans surprise du service au restaurant. Au programme, il y aura aussi des jongleurs, issus de la compagnie Circographie. Et de la poésie, grâce à Trotte Nuage, qui nous invitera à prendre le large sur son nuage.
25e édition du Festival Scen’è Sonniu, du 23 au 26 avril à Porto-Vecchio. Le programme complet, ainsi que les horaires et les lieux des représentations, sont à retrouver ici.
Avec La Masure Cadencée, le spectacle s’impose par le rythme. Percussions, déplacements, énergie collective : avec des mots simples, tout en musique et mouvement, ce spectacle vif et plein d’amusement racontera en filigrane la difficulté à trouver sa place dans le monde. Les Clochards Célestes s’inscrivent dans la même veine visuelle, mais avec une approche plus décalée. Dans leur spectacle « Esperanza », le travail artistique repose sur le corps, les enchaînements, et une mise en scène qui joue sur l’équilibre entre musique et mouvement.
Jongles et poésie
Avec « Garçon un Kir », le spectacle de la compagnies Les Encombrants, c’est l’univers des clowns, mélange de fantastique, de rêve et de poésie qui s’oppose au monde réaliste et sans surprise du service au restaurant. Au programme, il y aura aussi des jongleurs, issus de la compagnie Circographie. Et de la poésie, grâce à Trotte Nuage, qui nous invitera à prendre le large sur son nuage.
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