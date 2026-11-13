Chaque année, lors de la dernière semaine de novembre, des collectivités, entreprises, établissements scolaires, associations et particuliers organisent des actions partout en Europe pour promouvoir la réduction des déchets et encourager des pratiques de consommation durable. Animations, ateliers, conférences, expositions, jeux… à l’aide de la carte ci-dessous, géolocalisez les actions organisées près de chez vous.
« Du 21 au 29 novembre, c'est la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets ! Et si vos déchets de l'année ne tiennent pas dans un bocal, on vous accepte quand même.
Ateliers, ciné-débats, défis, apéro-compost… La Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets vous invite à changer vos habitudes pour alléger vos
poubelles.
Partout en France, des événements pour consommer plus responsable et
moins jeter. Participez aux actions près de chez vous. »
Plus d'infos sur le site serd.ademe.fr
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