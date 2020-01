Dominique Federici : « l’università in cumunu »

La conférence a débuté par une minute de silence en hommage à Stella Simeoni, élève de l’université décédée tragiquement le 23 décembre. Puis ce fut au tour du candidat à la présidence de l’université de prendre la parole.





A cette occasion, il a exposé son projet « Università in cumunu » pour les quatre prochaines années. Ses objectifs, une meilleur coopération entre les services et instaurer plus de dialogue pour une amélioration de la vie au travail. Il envisage également de faire évoluer le patrimoine universitaire dans le but d’accueillir un plus grand nombre d’étudiants. Et veut valoriser les projets de recherche pour amplifier la reconnaissance à l’internationale, et particulièrement l’espace euro-méditerranéen et insulaire. Une vision porté sur l’extérieur tout en mettant en lumière la culture corse et notamment sa langue.

Enfin, à eu lieu un tour de table de l’équipe pour se présenter et affirmer leur soutien, rappelant l’engagement et le dévouement de leur leader. Alain di Meglio, chargé de mission de la langue corse citait Torga, le philosophe portugais, « l’universel, c’est le local moins les murs », insistant de ce fait sur qu’au-delà de tout localisme, c’est d’un ensemble fait de convictions et d’échanges que nait la culture.





C’est ainsi que se voit l’équipe de L’università in cumunu, comme un ensemble, une équipe solide et soudée visant une culture épanouie. Car comme l’a dit Davia Benedetti, « la culture crée du lien social, une ouverture d’esprit et sur le monde ».