Deux randonneurs surpris par la nuit au lac de Melu

C.-V. M le Mercredi 23 Octobre 2019 à 10:59

Deux jeunes gens de 20 et 21 ans, en randonnée, dans le secteur de lac de Melu, se sont laissés surprendre par la nuit mardi soir. Les sapeurs-pompiers du gspm de Haute-Corse et Dragon 2 B, l'hélicoptère de la Sécurité civile, partis à leur recherche, avec l'aide des gendarmes, ont fini par les retrouver après un bon moment. Sains et saufs ils ont été ramenés sur le parking des Grotelle où se trouvait leur véhicule.

L'actualité | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Les insolites de l’été | Tocc’à voi