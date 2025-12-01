Détention illégale d’armes : un nombre d’infractions en hausse en Corse-du-Sud

En cette fin d'année, la préfecture de Corse-du-Sud a publié un point de situation sur la lutte contre la détention illégale d’armes, ce dimanche sur ses réseaux sociaux. Et ces chiffres, arrêtés à la fin du mois d’octobre 2025, témoignent d’une hausse des infractions constatées par les forces de l’ordre.





Au total, 92 faits de port ou de détention prohibés d’armes ont en effet été relevés dans le département, soit une progression de 18 % par rapport à la même période en 2024. Une évolution qui s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue des services de l’État.





Parallèlement, 228 personnes ont fait l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), un dispositif visant à empêcher l’accès aux armes pour les personnes considérées comme présentant un risque.





Les forces de l’ordre ont également procédé à la saisie de 164 armes, retirées de la circulation au cours des dix premiers mois de l’année. Des actions que la préfecture présente comme essentielles à la prévention des violences et au renforcement de la sécurité publique sur l’ensemble du territoire de la Corse-du-Sud.

