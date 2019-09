Désincarcération : Des lauriers pour l'équipe de secours routiers de Corse-du-Sud

Ils ont l'habitude des lauriers.

Après une très belle deuxième place au challenge national d'Avignon en mai dernier, les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud ont montés sur scène à La Rochelle pour recevoir du président de la World rescue organisation, un trophée récompensant la meilleure progression sur épreuve rapide (developing excellence award).





Au classement général de la World rescue ils ont obtenu une très belle onzième place sur les 36 équipes en lice venant des divers centres de secours mondiaux.

Une belle performance complétée par la huitième place pour le "médic", la dixième place pour la "technique" et la douzième place pour le "commander" et qui a été saluée comme il se doit par Pierre Poli, le président du Service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et ce mardi soir par Josiane Chevalier, préfète de Corse, au terme de la réunion du conseil d'administration du SIS 2A.