Des vacances d'hiver entre soleil et montagne pour les Bastiais

Mais où sont passés les bastiais ?

Nombreux sont ceux qui se sont envolés pour une semaine de repos. En montage ou au soleil, une hausse des départs en vacances a été constatée notamment par l'agence Negroni Voyages cette année.





La majorité des familles gardent leurs habitudes et sont parties pour les pistes de ski et les chocolats chauds, principalement dans les Alpes françaises mais aussi en Italie ou en Autriche.





Les couples quant à eux préfèrent le farniente au soleil, dans les caraïbes, à l'île Maurice ou aux Maldives. Mais cette année le champion des départs en vacances c'est le Mexique qui détrône la Thaïlande, reine depuis plusieurs années.



Pour une semaine en moyenne, que ce soit au soleil ou à la montagne, les vacances coûtent plusieurs milliers d'euros : comptez entre 2.000 et 3.000 € par personne pour une semaine à la plage et au moins 1.000 à 1.500 € pour une semaine au ski.