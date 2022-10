Des naissances en hausse en Corse après la crise Covid

À l’inverse du 1er confinement, les couples concrétisent plus souvent leurs projets parentaux durant le 2e confinement, entre novembre et décembre 2020. Cela se traduit par une croissance des naissances aux mois d’août et septembre 2021, au niveau régional comme national. En Corse, la natalité atteint son plus haut niveau depuis 2 ans, autour de 250 bébés en moyenne mensuelle. Ce dynamisme se poursuit d’ailleurs jusqu’à la fin de l’année. Ainsi, 1 000 bébés naissent sur l’île entre septembre et décembre 2021, soit 10 % de plus que l’année précédente. La hausse régionale est supérieure à celle du niveau national (+ 6 %). Cette meilleure tenue de la natalité permet donc de compenser sur 2021 les déficits du premier trimestre.



La bonne orientation de la natalité se prolonge après les brefs effets du 3e confinement

En 2022, le début d’année est impacté par l’effet négatif du 3e confinement (avril 2021) sur la natalité. En effet, en janvier 2022, le nombre de naissances chute de 3 % en Corse par rapport à janvier 2020, il suit ainsi la tendance nationale (- 3 %). Mais ce repli est moins fort et de plus courte durée que celui engendré par le 1er confinement.

Dès le mois de février, le nombre moyen de naissances journalières repart à la hausse sur l’île (+ 10 % de bébés supplémentaires par rapport à février 2020) et surpasse ainsi la recrudescence nationale (+ 2,5 %). Toutefois, les deux tendances divergent les mois suivants. En région, le dynamisme se poursuit avec des évolutions positives chaque mois à partir d’avril 2022.





En juillet 2022, le nombre de bébés nés s’élève à 281 sur l’île en moyenne journalière, soit 18 % de plus qu’en juillet 2020 – avant la pandémie. Le nombre de naissances marquerait cependant le pas au mois d’août (- 8 %, données provisoires)

À l’inverse, au niveau national, le rebond est de courte durée. En effet, les naissances diminuent chaque mois depuis mars 2022 (par rapport à la même période de 2020), ce repli s’accentue en juillet. En revanche, la natalité se redresse et excède légèrement son niveau d’avant crise en août.

Au total, sur les premiers mois de l’année 2022, 1 832 bébés sont nés en Corse, soit un niveau supérieur de 4 % à celui d’avant crise sanitaire.

Au printemps 2020, le 1er confinement marque un coup d’arrêt à la conception d’enfants. En effet, sur l’île comme au niveau national, la pandémie du Covid-19 conduit des couples à reporter leurs projets parentaux. De plus, pendant la période, les centres de procréation médicalement assistée sont fermés et certains couples peuvent être contraints de rester éloignés du fait des restrictions de déplacement.Ainsi, neuf mois après, les naissances sont moins nombreuses. En Corse, elles baissent de 13 % en moyenne journalière en janvier 2021 et de 3 % en février. Dans le même temps, elles reculent respectivement de 13 % et 5 % au niveau national. Cet effet négatif se poursuit jusqu’aux naissances de mars 2021 dans la région (- 15 %), alors même que le nombre de bébés conçus au sortir de ce 1er confinement se redresse déjà au national (+ 1 %). Toutefois en avril, la natalité rebondit plus fortement en région (+ 19 %) qu’en France (+ 5 %), rebond lié aux conceptions pendant le 1er été post-confinement.