Des lycéennes de Porto-Vecchio ont reçu une lettre de félicitations signée… Emmanuel Macron !

Emmanuel Macron a personnellement tenu à saluer le travail pédagogique réalisé par les jeunes filles qui étaient en Terminale l'an dernier à Porto-Vecchio, et de leur professeur Franck Canu. PHOTOS ARCHIVES MICHEL LUCCIONI ET CNI
« A l’attention des élèves de Terminale en spécialité physique, chimie, numérique et services de l’informatique, aux bons soins de M. Franck Canu, enseignant ». C’est l’enveloppe que le dénommé Franck Canu, prof du lycée Jean-Paul-de-Rocca-Serra de Porto-Vecchio, s’est vu remettre le jour de la rentrée par le proviseur, Fabrice Fara. Sur l’en-tête, à gauche, une mention a intrigué tout le monde au lycée : « Le Président de la République. » Franck Canu, qui a trente-cinq ans de carrière derrière lui, n’en revient pas : « Avec les collègues, on se dit parfois en rigolant qu’on pourrait avoir un jour, peut-être, les Palmes académiques. Mais recevoir une lettre du président de la République, on n’y pense pas... » Car il s’agit bien de cela, nous confirmera le service presse de l’Elysée : « Cette lettre émane de la présidence de la République. Elle a été signée par le chef de l’État. »
"On n'y croyait pas"
Livia Francesconi, l’une des élèves porto-vecchiaises, raconte comment elle a réagi quand son professeur lui a envoyé le courrier par mail il y a quelques jours : « Au tout début, c’était un peu douteux, on n’y croyait pas. Et puis Florence Bodilis (la responsable du pôle étude et raccordement chez EDF, partenaire du projet éducatif, NDLR) nous a transmis la même lettre. Et là, on s’est dit : waouh, c’est magique ! » La jeune porto-vecchiaise, qui s’est inscrite en licence Sciences de la vie à Corte pour devenir kiné, rapporte que parmi son entourage, « tout le monde était fier et en même temps sous le choc » de la missive présidentielle.
Avant d'en révéler tous les détails, un retour en arrière s’impose. Nous sommes en juin, l’année scolaire touche à sa fin et juste avant les vacances, le lycée porto-vecchiais organise une conférence de presse pour mettre à l’honneur onze de ses lycéennes, en classe de Terminale. Plus tôt dans l’année, elle se sont rendu dans la Drôme, sur le site de la centrale nucléaire du Tricastin, pour y recevoir le 2e prix du challenge Energie mixte 2025. Ce challenge est organisé par un réseau d’acteurs de l’industrie du sud de la France, en lien avec le groupe EDF et la région académique PACA. L’un de ses objectifs, c’est de faire évoluer les mentalités : non, les métiers techniques et industriels de l’énergie ne sont pas réservés aux seuls garçons, surreprésentés dans la filière. Les filles, aussi, y ont toute leur place. D’où l’idée que ce concours, réservé à la gent féminine, suscite des vocations dans la filière parmi les lycéennes.
Un mot manuscrit à la fin de la lettre
En concevant un jeu de société pédagogique avec des QR-Code donnant accès à des questions sur les centrales nucléaires, la transition énergétique ou bien la place des femmes dans l’industrie de l’énergie, les onze lycéennes porto-vecchiaises ont convaincu le jury de leur attribuer le 2e prix. Le 1er prix a été décerné à des lycéennes de Manosque, mais manque de bol pour elles, leur lycée n’a pas médiatisé leur récompense !
En revanche, le 12 juillet, CNI publie l’article qu’Emmanuel Macron lira, comme il le confirmera lui-même dans sa lettre : « Chères élèves, j’ai lu avec le plus grand intérêt l’article de Corse Net Infos relatant votre belle réussite au challenge Energie mixte 2025 (…). » Le président français leur confie son attachement à voir des jeunes femmes s’intéresser à des métier prétendument réservés aux hommes : « Vous avez montré que les secteurs techniques de l’énergie sont accessibles à tous, notamment aux femmes. Bravo à vous ! Je salue votre remarquable initiative, contribuant sans nul doute à la lutte contre les stéréotypes de genre qui persistent dans le monde scientifique. » Une démarché qui s’inscrit dans la droite ligne de la politique qu’il entend mener : « Comme vous le savez peut-être, j’ai déclaré l’égalité entre les hommes et les femmes Grande cause nationale de mes deux quinquennats. Il s’agit notamment d’encourager les jeunes filles, dès le lycée, vers les disciplines scientifiques, comme la physique chimie, l’informatique ou le numérique. Vos parcours scolaires et votre projet s’inscrivent pleinement dans cette ambition, et je m’en réjouis. » Avant de conclure, le président aura un mot pour Franck Canu et Florence Bodilis qui ont accompagné les lycéennes « dans cette belle aventure ». La lettre est dactylographiée, mais le président a ajouté quelques mots, écrits à la main : « Un grand bravo à tous ! Et merci, cordialement, Emmanuel Macron. »
A Porto-Vecchio, passée la surprise, on salue l’initiative du président : « J’ai lu la lettre et je me suis dit : c’est très bien. Merci à lui ! », réagit sobrement Franck Canu. Du côté du rectorat, Pierre-Antoine Nesi, le conseiller du recteur délégué à la formation professionnelle, souligne que cette réussite porto-vecchiaise n’est pas le fruit du hasard : « Cela fait trois ans qu’on participe à ce challenge au niveau de la Corse. Les femmes sont sous-représentées dans ces métiers de l’industrie de l’énergie, mais aussi dans l’industrie informatique. Pour nous, l’égalité filles-garçons dans l’accès à la formation, c’est un fil rouge. »
"Franchement, c'est beau"
Tous se demandent encore comment le président a pu prendre connaissance de l’information : « Quand il a lu l’article, il devait être au fort de Brégançon (le lieu de villégiature des présidents de la République, NDLR) ! » suppose Franck Canu. Le service presse de l’Elysée n’ira pas aussi loin dans ses révélations, mais consentira néanmoins à en dire plus sur le contexte : « Le président de la République prend régulièrement l’initiative de saluer des projets citoyens à travers tous le territoire. Cette belle initiative des élèves de Terminale du Lycée Jean-Paul de Rocca-Serra lui a été transmise et a attiré son attention. Il a tenu à féliciter tout particulièrement les élèves ainsi que leur professeur pour leur engagement et leur inventivité pour défendre des sujets qui lui sont chers. »
La politique, Livia Francesconi reconnaît que « ça ne m’intéresse pas plus que ça ». D’Emmanuel Macron, « j’estimais avant qu’il faisait à peu près bien son travail », livre la jeune femme. Aujourd’hui, son regard a évolué : « Qu’il ait pris la peine de nous adresser une lettre personnelle, franchement c’est beau cette attention de sa part. »
