Des lycéennes de Porto-Vecchio ont reçu une lettre de félicitations signée… Emmanuel Macron !

« A l’attention des élèves de Terminale en spécialité physique, chimie, numérique et services de l’informatique, aux bons soins de M. Franck Canu, enseignant ». C’est l’enveloppe que le dénommé Franck Canu, prof du lycée Jean-Paul-de-Rocca-Serra de Porto-Vecchio, s’est vu remettre le jour de la rentrée par le proviseur, Fabrice Fara. Sur l’en-tête, à gauche, une mention a intrigué tout le monde au lycée : « Le Président de la République. » Franck Canu, qui a trente-cinq ans de carrière derrière lui, n’en revient pas : « Avec les collègues, on se dit parfois en rigolant qu’on pourrait avoir un jour, peut-être, les Palmes académiques. Mais recevoir une lettre du président de la République, on n’y pense pas... » Car il s’agit bien de cela, nous confirmera le service presse de l’Elysée : « Cette lettre émane de la présidence de la République. Elle a été signée par le chef de l’État. »



"On n'y croyait pas"



Livia Francesconi, l’une des élèves porto-vecchiaises, raconte comment elle a réagi quand son professeur lui a envoyé le courrier par mail il y a quelques jours : « Au tout début, c’était un peu douteux, on n’y croyait pas. Et puis Florence Bodilis (la responsable du pôle étude et raccordement chez EDF, partenaire du projet éducatif, NDLR) nous a transmis la même lettre. Et là, on s’est dit : waouh, c’est magique ! » La jeune porto-vecchiaise, qui s’est inscrite en licence Sciences de la vie à Corte pour devenir kiné, rapporte que parmi son entourage, « tout le monde était fier et en même temps sous le choc » de la missive présidentielle.



Avant d'en révéler tous les détails, un retour en arrière s’impose. Nous sommes en juin, l’année scolaire touche à sa fin et juste avant les vacances, le lycée porto-vecchiais organise une conférence de presse pour mettre à l’honneur onze de ses lycéennes, en classe de Terminale. Plus tôt dans l’année, elle se sont rendu dans la Drôme, sur le site de la centrale nucléaire du Tricastin, pour y recevoir le 2e prix du challenge Energie mixte 2025. Ce challenge est organisé par un réseau d’acteurs de l’industrie du sud de la France, en lien avec le groupe EDF et la région académique PACA. L’un de ses objectifs, c’est de faire évoluer les mentalités : non, les métiers techniques et industriels de l’énergie ne sont pas réservés aux seuls garçons, surreprésentés dans la filière. Les filles, aussi, y ont toute leur place. D’où l’idée que ce concours, réservé à la gent féminine, suscite des vocations dans la filière parmi les lycéennes.



Un mot manuscrit à la fin de la lettre



En concevant un jeu de société pédagogique avec des QR-Code donnant accès à des questions sur les centrales nucléaires, la transition énergétique ou bien la place des femmes dans l’industrie de l’énergie, les onze lycéennes porto-vecchiaises ont convaincu le jury de leur attribuer le 2e prix. Le 1er prix a été décerné à des lycéennes de Manosque, mais manque de bol pour elles, leur lycée n’a pas médiatisé leur récompense !