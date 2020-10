Des cas de Covid-19 au FC Balagne : le stade Jacques-Ambrogi fermé

"Suite à la détection de 2 cas Covid-19, nous vous informons que pour des raisons de sécurité, les vestiaires et le stade seront fermés .

Pour les entraînements, l'accès au club se fera uniquement par les extérieurs, les enfants devront arriver en tenue de football , le masque est obligatoire pour tous les parents .

Merci de votre compréhension".





L'information est tombée ce mardi 13 octobre : un ou plusieurs joueurs de l'équipe première du FC Balagne sont porteurs de la Codvid-19.Aussitôt des mesures ont été prises pour identifier les cas contact afin de les les soumettre à un test.En attendant, comme l'a annoncé le secrétariat du FC Balagne sur son site, le stade Jacques-Ambrogi sera fermé.Le communiqué:Un peu plus tard on apprenait que les locaux du stade ont été fermés jusqu'au lundi 19 octobre et que dès ce mercredi une équipe serait à pied d'œuvre pour procéder à une désinfection totale des vestiaires et locaux.En attendant l'ensemble a été ouvert pour les ventiler.