Des associations de protection de la vie animale demandent la fermeture de l'aquarium du Leclerc de Baleone

MP le Vendredi 23 Janvier 2026 à 08:15

Les associations Global Earth Keeper et PAZ viennent de lancer une nouvelle pétition demandant la fermeture de l’aquarium du centre commercial Baleodis E.Leclerc à Sarrola-Carcopino. En cause, des conditions de détention jugées inadaptées pour les espèces marines qu'il accueille