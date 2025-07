Dermatose nodulaire contagieuse : la préfecture de Corse appelle les éleveurs bovins à la vigilance

Face à la recrudescence de foyers de dermatose nodulaire contagieuse en Italie et en France continentale, la préfecture de Corse a lancé ce mardi 9 juillet un appel à la vigilance. Cette maladie virale, strictement animale, touche les bovins, les zébus et les buffles, sans risque pour l’homme mais avec de lourdes conséquences pour les troupeaux infectés.



Des cas ont été récemment confirmés dans plusieurs régions voisines, notamment en Lombardie, en Sardaigne et en Savoie. La préfecture précise que « cette maladie est strictement animale et n’affecte que les bovins, les zébus et les buffles : elle n’est pas transmissible à l’homme. En revanche, elle est fortement préjudiciable à la santé des bovins ». Transmise principalement par les piqûres d’insectes (taons, stomoxes…), la DNC entraîne fièvre, lésions cutanées et baisse importante de productivité chez les bovins. Conformément à la réglementation européenne, les foyers détectés sont « dépeuplés afin d’éviter que cette maladie ne s’installe et ne se dissémine », tandis que des zones réglementées de 50 kilomètres sont mises en place autour des exploitations concernées. Dans ces périmètres, les mouvements d’animaux sont interdits, et la surveillance est renforcée.



Une surveillance renforcée en Corse

Si aucun foyer n’a été détecté sur l’île à ce jour, les services vétérinaires corses se tiennent en alerte. Le Conseil Régional d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale (CROPSAV) s’est réuni le 4 juillet dernier pour faire un point de situation avec les acteurs sanitaires des filières d’élevage. À l’issue de cette rencontre, l’appel à la vigilance a été réitéré.



La préfecture rappelle plusieurs mesures essentielles à destination des éleveurs : « Surveiller les signes d’apparition de la maladie sur vos cheptels – notamment fièvre élevée et nodules ; lutter contre les vecteurs notamment au travers de l’application d’anti-parasitaires externes et en faisant attention aux eaux stagnantes ; isoler les animaux nouvellement introduits ; désinfecter régulièrement les véhicules et équipements ; éviter les introductions d’animaux vivants sur l’île pour les prochains mois ».



Les services vétérinaires recommandent enfin de contacter rapidement un vétérinaire sanitaire en cas de doute sur l’état d’un animal. Pour plus d’informations, les éleveurs peuvent consulter les sites du ministère de l’Agriculture ou du Groupement de Défense Sanitaire de Corse.