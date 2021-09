Déplacements médicaux sur le continent : une journée d’échanges le 10 septembre à Ajaccio

L’objectif du réseau est de mettre en synergie l’ensemble des acteurs concernés, qu’il s’agisse d’associations, d’institutionnels, de professionnels de santé ou encore des compagnies de transport. Un an après sa création, il compte vingt-cinq membres, de l’Agence Régionale de Santé à Air Corsica en passant par la Mutuelle de la Corse. « Nous avons des échanges réguliers, nous organisons des réunions, nous réfléchissons aux axes de travail à prioriser » commente Laura Ponzevera.



Et cette année, l’enjeu saillant est celui de la communication : « Nous avons voulu nous concentrer sur la diffusion de l’information, c’est ce qui manque aux malades et aux familles ». Ainsi, une journée d’échanges aura lieu ce vendredi 10 septembre, au Palais des Congrès à Ajaccio.