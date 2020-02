Départ de feu à Pietracorbara : 8 hectares déjà parcourus par les flammes

MBC le Lundi 10 Février 2020 à 15:12

Ce lundi 10 février en début d'après-midi les sapeurs-pompiers ont été alertés pour un départ de feu sur le territoire de la commune de Pietracorbara. Le foyer a éclaté au dessus du hameau de Lapedina. Le feu a déjà parcouru une surface de 8 hectares.

Les pompiers sont également intervenus pour traiter de petits écobuages dans le Nebbio, en Balagne, dans la vallée du Golu et dans la région cortenaise.

D'importants moyens convergent de Sisco et Luri vers Pietracorbara où sont attendus également de nombreux groupes d'intervention feux de forêt de Corse ainsi que des renforts venus du continent pour combattre le grand incendie de Quenza-Solaro.

Plus d'infos à venir.

