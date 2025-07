Délinquance faible à Ajaccio, mais la menace des stupéfiants grandit

Prévenir, protéger et améliorer la vie quotidienne dans tous les quartiers : c’est la stratégie du Conseil Intercommunal de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance (CISPD) réuni hier à l’Hôtel de Ville d’Ajaccio afin de dresser le tableau de bord de la délinquance dans le Pays Ajaccien. Pour Stéphane Sbraggia, le président de la CAPA : « Il y a un intérêt stratégique à nouer des liens entre le bloc local et l’État pour partager les informations nécessaires en termes de sécurité et de prévention. Notre objectif c’est d’améliorer le cadre de vie de nos concitoyens » se félicitant au passage d’avoir obtenu la 2 e place concernant la ville la plus sûre de France par le magazine « Valeurs Actuelles ».



Projet éducatif local, Maison des adolescents, intervenante sociale, accueil de jour pour les femmes victimes de violence, chantiers éducatifs ou encore développement des TIG (travail d’intérêt général), le Maire d’Ajaccio a également énuméré les actions mises en place à ce jour dans le cadre de cette politique globale « Malgré tout, il y a des points de vigilance sur lesquels il faut pointer une grande attention ».



Des saisies de stupéfiants multipliées par 10 en un an

Si au niveau des atteintes aux biens (cambriolages, destructions et dégradations », « le bassin ajaccien se caractérise par des chiffres du quotidien qui sont faibles – moins 40% entre 2024 et 2025 notamment pour les cambriolages), avec des chiffres inférieurs de 2 à 3 fois la moyenne nationale », selon Jérome Filippini, le Préfet de Région, « il existe toutefois des problématiques qui méritent qu’on s’y attelle et qu’on y travaille avec des plans départementaux. La CAPA est un bassin de population essentiel. L’effort de coopération entre les services municipaux et ceux de l’État produit des résultats. On doit toutefois rester vigilants ».



Notamment, sur les violences intrafamiliales qui ont augmenté de près de 25% entre 2024 et 2025, mais aussi et surtout les problèmes de stupéfiants : « La Corse est une île et Ajaccio n’est pas protégé par ses phénomènes. Grâce à l’activité des services et aux contrôles effectués, on constate des faits de consommation et de trafic de stupéfiants, qui sont croissants dans l’île. Les saisies effectuées entre 2024 et 2025 ont été multipliées par 10 ! ». Ainsi, le nombre de kilos de résine de cannabis et de cocaïne saisie a atteint 80 kg en 2025, sur le territoire de la CAPA, contre 8 kg en 202, avec de nombreux faits constatés sur le port d’Ajaccio.



Lutte renforcée contre le port d’armes prohibé

Autre chiffre important, celui de la lutte contre le port d’arme, une priorité depuis les tragiques évènements du Lamparo en décembre dernier. Entre mai 2024 et 2025, les contrôles renforcés ont ainsi permis de doubler les chiffres concernant le port d’armes prohibé « C’est le fruit d’une politique pénale volontariste », explique Nicolas Septe, Procureur de la République d’Ajaccio : « Toute affaire qui donne lieu à une infraction débouche maintenant obligatoirement sur une saisie et une destruction des armes. Il y a beaucoup plus de procédures qui sont ouvertes à ce niveau-là. Il n’y a pas forcément plus d’armes qui circulent, mais on en appréhende davantage ». 26 armes ont été saisies en 2025 contre 13 en 2024. Près de 2 000 armes (uniquement des armes longues !) confisquées tout au long de ces dernières années ont par ailleurs été détruites en fin d’année, a également annoncé le Procureur de la République.