Déconfinement : Les salons de toilettage de Corse sont opérationnels

Et fort heureusement, car dans la même lancée que les coupes maisons et franges de la honte, œuvres des coiffeurs fraîchement diplômés du centre "confinement Covid-19", ces étranges inspirations coupantes ont également gagné les propriétaires d'animaux et surtout de chiens.

Quand certains ressortent aujourd'hui avec une drôle de coupe à trous, d'autres ont cependant opté pour la mode jamaïquaine.

Comme de nombreux professionnels, Julie Acquaviva, du salon de toilettage Acqua-Dog de Calvi, s'est vue obligée de fermer ses portes et mettre son activité professionnelle en suspens. Avec sa réouverture du 11 mai, elle a largement modifié son agenda afin de répondre favorablement à tous ses clients.

- Le confinement a-t-il eu des retombées sur votre activité professionnelle?

- Oui forcément, le confinement a eu d'importantes retombées. Comme pour beaucoup, plusieurs semaines sans plus aucune rentrée d'argent.

- Aujourd’hui, vous pouvez rouvrir. Comment se passent les rendez-vous? Avez vous des consignes strictes à respecter ?

- Personnellement, je n ai reçu aucune consigne. Seulement des conseils donnés par d'autres collègues toiletteurs et aussi par des vétérinaires.

Afin de respecter les gestes barrières, je demande à mes clients de ne pas rentrer dans le salon. Tout échange se passe à l'extérieur, devant le salon, le temps de récupérer le chien afin d'éviter au maximum les contacts. Je porte un masque tout le temps et me desinfecte les mains plusieurs fois par jours.

- Comment les clients ont-ils réagi à cette réouverture ?

- Très bien. Ils étaient impatients surtout ceux qui ont des chiens à poils longs. Car le toilettage est important pour eux et encore plus en cette période.

- Comment gérez-vous du coup votre agenda ? Les journées sont elles plus longues ?

- Oui, les journées sont longues et plus intenses. Afin d'éviter que l'attente de rendez-vous ppur les clients soit trop importante, je propose plus de d'heures et fais également journée continue.

- Pour les chiens, pour leur bien-être, quelle est l'intervalle idéale entre deux rendez-vous ?

- Cela dépend. Pour la majorité des clients, quand il y a une tonte à faire, ils viennent généralement tous les 3 mois. D'autres sont plus réguliers et viennent tous les mois. En fait, tout dépend de la race du chien et de l'entretien dont il a besoin.

- Que conseilleriez vous si demain nous devions retourner en confinement?

- Je pense qu'en tant que toiletteur et prenant en considération le peu de contact que nous avons avec les clients, nous pourrions tout à fait continuer notre activité pendant le confinement.

Mais malheureusement on nous met dans le même secteur que les coiffeurs, ce qui n'est pourtant absolument pas comparable.

Depuis le 11 mai, les salons de coiffure, d'esthétique et autres professionnels de la beauté et du bien-être ont rouvert leurs portes. Cela inclus également les salons de toilettages.