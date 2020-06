Déconfinement : Forza Thierry !

Ce dernier défi consiste en une traversée à la palme de 180 km entre Calvi et Mandelieu, lieu de son terrible accident. «Cette traversée symbolique est une façon de revenir sur les lieux où mon ancienne vie s'est arrêtée pour donner naissance à l'homme dauphin » explique Thierry qui après des mois de confinement a pu reprendre l’entrainement en extérieur. «Pendant le confinement, j’ai continué le sport sous forme de renforcement musculaire, de vélo d’appartement et de gainage. Pas de natation par contre puisque les piscines étaient fermées et les accès aux plages interdits. Avec la réouverture de celles-ci j’ai pu reprendre mes activités nautiques et je m’entraîne désormais tous les jours en mer. Je pense qu’il me faudra encore une dizaine de jours pour retrouver le rythme. Nous sommes à moins de 100 jours du départ et lundi j’ai fait une bonne petite sortie solitaire de 3h15' avec ma bouée et ma réserve d'eau de 3 litres. Une heure dans une mer calme et 2h15' dans la houle ». Un entrainement de tous les jours donc car le défi est d’importance et même si Thierry dispose d’une énorme expérience pour lui. « Je mise sur 3 ou 4 jours pour réaliser cette traversée à raison de 12h de nage par jour. L’équipe qui m’entoure est enthousiaste et opérationnelle». Une équipe constituée de 7 personnes, dont un kinésithérapeute, sur le catamaran, «La petite sirène». L'assistance comprendra aussi un kayak et des paddles. Une dizaine de personnes donc en tout pour suivre le «dauphin». La goélette «Grande Zot» sera également du voyage et assurera une mission de sécurité et de sensibilisation sur la pollution de la mer en Méditerranée. Pour boucler son budget de 15 000 € Thierry a ouvert une cagnotte sur https://www.leetchi.com/c/le-dauphin-corse