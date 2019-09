Décès de Jacques Chirac : la journée de deuil national en Corse

La rédaction le Lundi 30 Septembre 2019 à 16:46

La journée de deuil national qui a été observée ce lundi en hommage à Jacques Chirac a peu de précédents en France.

C'est la 9ème fois dans l'histoire du pays qu'un chef de l’Etat décrète l'instauration d'une journée de deuil.

La Corse, comme le reste de l'hexagone, a rendu hommage à l'ancien Président de la République en mettant les drapeaux en berne sur les édifices publics et plusieurs administration et observé une minute de silence.

Les préfectures de la Haute-Corse et de la Corse du Sud ainsi que les Sdis 2B ont organisé un moment de recueillement ce 30 septembre à 15 heures.

