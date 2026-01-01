Déception à Furiani : Le Sporting battu par Montpellier (0-2)

SC Bastia 0 – 2 Montpellier (mi-temps 0 - 1)

Buts : Mendy (2 e ), Issoufou (63 e )

Stade Armand Cesari

8.825 spectateurs)

Arbitre: Aurelien Petit

Avertissements :

SC Bastia : Guidi (37e), Placide (51 e ), Ducrocq (52ème)

Montpellier : Tchato (25ème), Omeragic (52ème)Issoufou (85ème), Mincarelli (89ème)

Expulsion : Roncaglia (76ème)





SC Bastia

Placide, Roncaglia, Ariss, Guidi, Bohnert (Meynadier 73ème), Ducrocq, Zaouai, Janneh (Eickmayer 73ème), Tomi, Sebas (Beliandjou73ème), Aiki (Boutrah 55ème). Entraineur : Reginald Ray





Montpellier

Ngapandouentnbu, Laporte, Mincarelli-Davin, Omeragic, Tchato, Savanier (Chennani 68ème), Mouanga, Mbuku (Everson 90ème), Issoufou (Shishuba 86ème), Pays, Mendy. Entraineur : Zoumana Camara





Tomi, Sebas, Aiki dans un 4-3-3 pour confirmer la dynamique. C’était la tactique adoptée par Réginald Ray, le coach bastiais, en début de rencontre. Pourtant, les Montpelliérains sèchent le match dès la deuxième minute de jeu. Sur une mauvaise relance de Johny Placide dans l’axe sur Téji Savanier, l’attaque montpelliéraine récupère le ballon pour offrir un caviar sur la tête d’Alexandre Mendy, buteur dès l’entame du match (0-1).

Le réveil bastiais sera rapide, mais la tentative de Jérémy Sebas, dans l’axe, ne fera pas mouche (5e). Et pas davantage celle d’Alexandre Zaouai (13e). À la 25e, les Bastiais obtiendront un coup franc côté gauche, bien tiré au sol dans les six mètres du portier montpelliérain, mais l’occasion ne sera pas concluante.





Poussifs durant toute cette première mi-temps les Bastiais doivent composer une équipe montpelliéraine au-dessus, dans la maîtrise du jeu, la vitesse, la construction, et la capacité à contrer rapidement et dangereusement son adversaire. Preuve en est ce coup franc à 20 m frappé par Téji Savanier (30e), que Johny Placide devra aller chercher dans sa lucarne gauche pour empêcher Montpellier de creuser l’écart.

À la pause Montpellier est devant (0-1) malgré une première période marquée à plusieurs reprises par les interventions d’Aurélien Petit, arbitre de la rencontre, plus que discutable,s pour faire retomber la pression entre les deux équipes, qui n’ont pas hésité à aller au contact. L’homme en noir a également arrêté un court instant la rencontre, demandant au speaker du stade de rappeler aux supporters le règlement concernant les insultes à l’encontre des joueurs.





À la reprise, (50e minute), une sortie de Johny Placide sur Mbuku offre un penalty à Montpellier. Sanctionné d’un jaune, le portier bastiais s’offre le luxe de détourner le ballon de Téji Savanier et de maintenir le Sporting dans le match. Dans la foulée, Amine Boutrah prend la place d’Alexandre Aiki.

Le sauvetage de Placide est de courte durée. L’attaque montpelliéraine profite des lacunes bastiaises au milieu de terrain. Résultat : des Bastiais pris de court en profondeur, Alexandre Mendy offre en retrait le ballon du 2-0 à Yanis Issoufou (63e).





Réginald Ray procède alors à plusieurs changements : Beliandjou pour Sebas, Bonhert pour Meynadier et l’entrée de la nouvelle recrue Joachim Eickmayer à la place de Jocelyn Janneh. À la 76e, Tom Ducrocq sort à son son tour mais sur… blessure, remplacé par Christophe Vincent. La fin du match se tend, et l’arbitre Aurélien Petit joue le gendarme sur la pelouse.oùAnthony Roncaglia prend directement un rouge pour un tacle sur Yanis Issoufou (76e).

Réduits à dix, les Bastiais se créent peu d’occasions et s’inclinent 2-0 dans un match maîtrisé par leurs adversaires. Le Sporting Club de Bastia reste dernier de Ligue 2, à cinq points du 15e (Amiens).

Prochain rendez-vous à Furiani face à Nancy.

