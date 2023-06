Début d'incendie à bord d'un navire Corsica Linea : des perturbations sur les traversées maritimes

Traversée du 07.0 6.2023 :

Traversée Marseille – Ile-Rousse, Navire MONTE D’ORO : le départ initialement prévu le 07.06 à 19h00 est retardé à 20h00 à bord du Navire PAGLIA ORBA, pour une arrivée prévue à Ile-Rousse le 08.06 à 06h00.

Traversée du 08 .06.2023 :

La traversée Ile-Rousse – Marseille, Navire MONTE D’ORO, est annulée et remplacée par la traversée Ile-Rousse – Marseille, Navire PAGLIA ORBA départ le 08.06 à 07h00 pour une arrivée prévue à Marseille le 08.06 à 17h00.

Ce mardi vers 20 h30 une heure et demie de temps après avoir quitté le port de L'ile Rousse, le navire Monte d'Oru, appartenant à la compagnie Corsica Linea, avec à son bord une cinquantaine de passagers, a connu une avarie technique. Un feu s’est produit dans la salle des machines. L'incendie a rapidement été maîtrisé par l'équipage et le navire a pu poursuivre sa route bien que sa vitesse ait été réduite pour des raisons de sécurité. Au lieu de naviguer à 18 à 20 nœuds, le navire avance désormais à une vitesse de 7 nœuds et son arrivée est prévue Marseille ce mercredi vers 14h30. Une fois sur place, le navire sera immobilisé afin de subir une inspection approfondie et d'éventuelles réparations, indique la compagnie qui précise aussi qu'aucun blessé n'est à déplorer.Bien que le plan de flotte soit maintenu, des ajustements ont été effectués. Toutes les liaisons entre la Corse et le continent sont assurées, mais avec de légers retards et des modifications. Une campagne de SMS est en cours pour informer les clients des changements.





