De nouveaux véhicules pour le SIS Haute-Corse

Dix camions de type CCF (Camion-citerne feu de forêt) ont pris le départ aujourd'hui du Service d'incendie et de secours de Haute-Corse pour rejoindre leurs casernes respectives dispersées de Luri à Venaco en passant par Ponte Leccia.





Un parc de véhicules vétustes qu'il fallait renouveler

Depuis cet hiver 13 véhicules des 56 présents sur la Haute-Corse ont été remplacés. Sur trois ans le SIS et la collectivité de Corse ont investi 10 millions d'euros pour remplacer 50% du parc des véhicules de secours. Un investissement massif qui était très attendu par le colonel Jean-Jacques Peraldi. Il faut dire que le parc n'avait pas été renouvelé depuis des années. Les véhicules avaient en moyenne plus de 16 ans contre une moyenne nationale de 13 ans et demi. En changeant 21 véhicules le SIS fait tomber la moyenne d'âge des camions à 10 ans.



Des camions plus performants et plus sécurisants

Les nouveaux camions bénéficient d'une auto-protection complète de la cabine, une nouvelle technologie qui permet d'avoir de l'air respirable pour les 4 passagers du camion. La capacité hydraulique des camions-citerne a doublé ce qui permet de mieux lutter contre les flammes.



Un manque de moyens aériens problématique

Guy Armanet, le président du SIS 2B regrette toutefois de ne pas avoir de Canadair à l'année. Il explique "maintenant il faudrait que nous ayant des moyens aériens le reste de l'année. On l'a vu cet hiver avec l'incendie de Calenzana, il faudrait des Canadair basés en Corse."

L'été la Corse dispose de deux Canadairs. Le président de la SIS a entamé les démarches pour s'en procurer à l'année.



Quelques photos de la cérémonie de remise des clés.