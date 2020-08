De belles finales concluent la 6ème édition de A Bucciata Bastiaccia

Dans l’épreuve reine, l’International Pierrot Lamperti la triplette Michel Hatchadourian (champion de France en titre) / Philippe Ziegler / Philippe Pietri a battu sur le fil l’équipe de France composée de Bruno Le Boursicaud/Julien Lamour/Damien Hureau. Les tricolores avaient pourtant bien démarré la finale menant 8-0 après deux mènes. Mais Michel Hatchadourian se montrait impitoyable aux tirs, enlevant un à un les très beaux point de Damien Hureau et son équipe remontait tout doucement au score : 8-1, 8-6 ; 9-6 ; 9-8 ; 10-8 ; 10-10 ; 12-10 pour s’imposer 12-13.



Chez les féminines, le succès a tardé pour la doublette Camille Durand/Charlotte Roux face à la bastiaise Sandra Casanova-Baron associée à la vendéenne Alexandra Debelle, mais elle s’imposait sur la fin : 2-0 ; 2-1 ; 2-5 ; 5-5 ; 5-9 ; 7-9; 7-13.



Enfin chez les jeunes la triplette Jean-Laurent Baldacci/Lisandru Braconi/Lucas pasqualini a dominé celle composée de Ange Gerardeschi/Anthony Chessa/Enzo Galindo : 8-0 ; 8-5 ; 11-5 ; 13-5.



Au chapitre des distinctions :

Philippe Pietri : meilleur pointeur du concours

Michel Hatchadourian : meilleur tireur

Bruno Le Boursicaud : meilleur milieu

Camille Durand : meilleure joueuse

Lisandru Braconi : meilleur jeune

Antoine Dubois : meilleur joueur du tournoi

Fabrice Bequin : meilleur joueur insulaire

Simoni/Simoni : meilleure équipe corse

Jean-Charles Lamperti (président de la Boule du Prado) : Médaille de reconnaissance et félicitation de la Fédération Française de Pétanque





Les réactions

Michel Poggi, responsable à la Fédération Française devait saluer le travail de toute l’équipe organisatrice : «Cette compétition à Bastia devient incontournable. Elle est d’un très très haut niveau et s’est bien déroulée malgré les conditions sanitaires très difficiles »



Le président de la CdC, Gilles Simeoni reconnaissait lui aussi le travail des bénévoles dans cette période de pandémie : « Toute l’équipe a bien travaillé et a eu du mérite dans cette situation très compliquée aujourd’hui. Il était important que la dynamique de cette compétition ne soit pas arrêtée ».



Le maire de Bastia, Pierre Savelli, saluait lui aussi « la réussite et le mérite de ses agents et des bénévoles de la Boule du Prado d’avoir pu organiser et mettre en place cette épreuve cette année »



En vidéo, la réaction de J.-C. Lamperti, président de La Boule du Prado