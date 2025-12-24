Dans ses vœux de Noël, le Cardinal Bustillo appelle à "incarner l’amour" et à redécouvrir le silence

Alors que les cathédrales résonnent encore des chants de l’Avent, le Cardinal François-Xavier Bustillo a tenu à partager une réflexion profonde pour ce Noël 2025. Un an après la venue historique de Papa Francescu en Corse et dans un monde marqué par les tensions et les violences, l’heure est, selon lui, au retour à l'essentiel.



Sortir du virtuel pour incarner le bien et l'amour

"Pour la Corse, je souhaite que le temps de Noël soit un moment où l'on garde la mémoire d'un Dieu qui s'est fait homme. Dans une société où nous sommes très sensibles à tout ce qui est théorique, conceptuel, virtuel, nous avons besoin de retrouver l'incarnation. Il faut incarner le beau, le bien et l'amour ", soutient-il. Face aux "signes de tensions, de crispations, de violences", son Éminence insiste ainsi sur l’urgence "d'incarner l'amour, entre nous, avec une vie relationnelle sereine, pacifique, réparée."



L'éloge du silence

Dans un monde de communication permanente, le second message de l'evêque de Corse est celui de la mise en valeur du silence. "Jésus, au moment de la naissance, ne fait pas de discours, pas de déclaration. Il se tait, il est là", rappelle le Cardinal, citant l'étymologie du mot infance (celui qui ne parle pas). "Il est important que pour Noël, nous découvrions la dimension du silence", souligne-t-il, invitant chacun à une "discrétion sereine". Loin de l'obligation de se prononcer sur tout et partout, ce silence est présenté comme un espace de confiance et d'espérance.