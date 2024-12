Dans les pas de François : ma journée à bord du vol papal en direction de la Corse

Après la séquence de la cathédrale, pendant que le Pape se rend à l'évêché, nous sommes reconduits en salle de presse pour poursuivre notre travail. Ici c'est un véritable ballet : les « stand up » s’enchaînaient à un rythme effréné, les directs pour les chaînes télévisées et radios se succédent sans relâche, et les confrères de la presse écrite, plus discrets mais tout aussi déterminés, échangeaient sur l’impact des premiers gestes du Pape, le ton de son discours, les symboles du voyage. Tout le monde est au travail, calculant les angles, sélectionnant les mots, cherchant la meilleure manière de faire passer l'émotion de l’événement.

« Viva Maria »

À 14 heures pile, nous prenons la direction du Casone pour assister à la messe. Ici, la foule est immense et d’une étonnante calme. Le « Viva Maria » résonne dans l’air, la procession des confrères s’avance avec une grande solennité, et l’arrivée de la Madunuccia est saluée avec une ferveur impressionnante. Autour de moi, les journalistes du monde entier, souvent habitués à l’effervescence des grands événements, se laissent emporter par cette ferveur tranquille. « C’est fascinant de voir autant de jeunes ici, » me lance l’un d’eux, admiratif. Même l’organisation, parfaite, n’échappe pas à leur œil exercé.



Là, je réalise toute la portée de du moment. Un événement, suivi par pliure centaines des médias, et moi, journaliste sur place, je me sens petite face à la puissance de ce moment historique. « On ne verra plus ça de sitôt, » analyse une dame, les yeux fixés sur le Pape. « À moins qu’il ne devienne Pape Bustillo, » ajoute un autre, dans un sourire.



Puis, la messe commence. Le Pape, comme il le dira plus tard, n’a jamais vu autant d’enfants dans un même rassemblement, excepté peut-être au Timor oriental. « Prenez soin des aînés, mais aussi des jeunes. Faites des enfants ! » lance-t-il. « Les enfants sont la joie et la gloire de votre peuple. » C’est un appel, direct et sincère, à l’avenir.