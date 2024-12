À Ajaccio, le Pape François bénit enfants, fidèles... et une pizza sur son chemin

C’est une scène plutôt insolite qui s’est produite ce dimanche à la mi-journée lors de la visite du Pape François dans la rue Forcioli Conti, au cœur de la ville génoise d’Ajaccio. Alors que la papamobile se dirige vers la cathédrale Santa Maria Assunta elle est stoppée dans sa course à hauteur du restaurant Centro Città. Luca Arena, le pizzaiolo de l’établissement, vient en effet de sortir et de tendre une pizza en forme de cœur, spécialement destinée au Saint-Père. « C’est pour moi ? », réagit alors ce dernier, visiblement touché par l’attention, en la gardant dans les mains quelques secondes. De quoi faire la joie de ce Napolitain très croyant.



« Cela fait bien dix jours qu’il me parlait de faire une pizza pour le Pape car on savait qu’il allait passer devant la pizzeria pour se rendre à la cathédrale, mais je ne le prenais pas trop au sérieux, car je pensais qu’avec sa garde rapprochée cela ne serait pas possible », indique le gérant du Centro Città, Yannick Villanova, « Mais en suivant la déambulation en début de journée, nous avons vu que la sécurité autour de lui était plutôt cool et prenait même les bébés pour les faire bénir, du coup je lui ai dit d’essayer ».



Ravi, Luca Arena s’affaire alors derrière ses fourneaux pour préparer une belle margherita avec des ingrédients de choix, et attend le signal de son patron. « Il voulait à tout prix qu’il la mange chaude. Donc comme on suivait le trajet à la télévision, je lui ai dit quand il partait de la Madunnuccia et il a commencé à la préparer et lui a donné à peine sortie du four », raconte Yannick Villanova, « Il lui a remis la pizza et lui a dit qu’il est napolitain. Le pape lui a répondu qu’il aime beaucoup Naples. Puis il l’a béni et Luca est re-rentré dans le restaurant pour me prendre dans les bras ».