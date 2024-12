Messe du pape François en Corse : « L’Église est féconde quand elle est joyeuse, comme ici ».

La puissance de la foi

A la fin de la messe, le Cardinal François Bustillo, resplendissant lui aussi de joie, salue, sous les acclamations, son peuple venu en masse et tous ceux qui ont travaillé pour que cette journée « soit belle et inoubliable » et « afin de vivre ce moment de communion et d'espérance ». Avant de remercier le pape : « Nous vous disons ensemble un immense merci ! Merci pour vos paroles, vos gestes et votre force intérieure qui nous encouragent à continuer notre chemin avec passion ». Reprenant les paroles du Prophète Isaïe : « Le Peuple, qui marchait dans les ténèbres, a vu se lever une grande lumière », il rappelle que le Christ « s'est donné pour nous afin de nous purifier et nous transformer en peuple ardent à faire le bien. Sortir des ténèbres et faire du bien, il s'agit d'un projet opportun et urgent pour notre société ». Le Cardinal Bustillo proclame, lui aussi, la puissance de la foi et de l’espérance face aux divisions et à la peur : « La société a besoin de modèles capables de croire et d'espérer. Notre foi, si elle est adulte, mature et responsable, nous sort de la tristesse et du désespoir. Une foi solide nous libère de la tentation de sombrer dans le fatalisme et d'imaginer un monde mythique. La société française a besoin de retrouver le goût de la vie et l'espérance. La foi chrétienne - sans arrogance et sans complexes - peut apporter un peu de sel, le sel évangélique pour sortir de la vie fade et retrouver la joie de vivre. L'Evangile, si méconnu nous relève et nous provoque pour mener une vie meilleure, plus juste, plus pacifique, plus fraternelle ». Et de conclure en langue corse : « Grazie Santu Padre per incoraggiarci à crescere, a credere et a sperare ! La vostra testimonianza è una forza per noi ! ». Avant de lui offrir un présent, une partition d'un antiphonaire (livre liturgique catholique rassemblant les partitions grégoriennes des heures) d'un couvent de Sartène du XI° siècle rédigé sur parchemin. « Lors de la création des cardinaux l'année dernière, vous avez dit : le collège cardinalice est appelé à ressembler à un orchestre symphonique capable d'écouter... Nous essayons de le faire. Notre société a besoin de célébrer la vie. Nous vous disons Merci ! ».



Conservez vos traditions !

Après avoir reçu des étoiles, symboles de la foi et de l’Espérance, des mains des enfants, le Souverain Pontife conclut la cérémonie en remerciant le Cardinal Bustillo « pour ses paroles et pour toute cette journée au cours de laquelle je me suis senti à la maison ! Merci à tous ceux qui, de différentes manières, ont préparé cette visite, à la communauté ecclésiale et à la communauté civile ». Et par la bénédiction des fidèles corses en disant : « Allez de l’avant dans l'harmonie, dans la distinction qui n'est pas la séparation, en travaillant toujours ensemble pour le bien commun. Je salue et bénis les malades, les personnes âgées isolées, les prisonniers. Que la Madunnuccia apporte réconfort et espérance à ceux qui souffrent ! Vos traditions sont une richesse qu'il faut conserver et cultiver, mais pas pour vous isoler, mais toujours en vue de la rencontre et du partage. Merci à tous ! Bon chemin vers la sainte fête de Noël ! ». Un message fort invitant les pèlerins à vivre leur foi au quotidien et de manière visible, comme le font les Corses, à prendre soin des plus fragiles et à s’ouvrir sur le monde. Après la bénédiction, les confrères et la foule ont entamé tous en chœur u Dio Salvi Regina, l’hymne corse de dévotion à la Vierge Marie, puis Sunate e campane corse, clôturant en beauté, au coucher du soleil, une magnifique messe pontificale, la première en Corse, et une visite papale intense qui s’est déroulée dans une grande proximité.



N.M.