Dans le Ghjunsani, l’État à l’écoute d’un territoire qui bouge

Le quotidien, entre santé, logement et eau potable

À Olmi-Cappella, Frédéric Mariani a insisté sur trois chantiers prioritaires : la maison d’accueil pour personnes âgées, qui ouvrira en septembre, le cabinet médical connecté prévu pour 2026, et surtout le projet de sécurisation de l’alimentation en eau potable. « Nous sommes de plus en plus exposés à des périodes d’étiage. Il faut s’adapter, et vite. Nous avons déposé un dossier de 10 millions d’euros pour la création de trois bassins de 5 000 m³ », a-t-il expliqué. L’objectif : garantir l’autonomie hydrique de la vallée pendant l’été.



Autre projet en cours : la maison des producteurs, installée dans une ancienne épicerie désaffectée depuis 75 ans. « Ce sera un espace de vente directe géré collectivement. L’État a soutenu l’opération à hauteur de 100 000 € pour le rachat et la réfection du toit », a précisé le maire.



Des infrastructures pour désenclaver

À Mausoleo, c’est un projet de route qui concentre les attentes. Jean-Toussaint Antonelli, maire du village, milite depuis des années pour relier plus directement son hameau à Olmi-Cappella. Une nouvelle voie est en cours de finalisation : elle permettra de passer de 10 à 2 kilomètres entre les deux communes. « Cette route, c’est plus qu’un raccourci : c’est un lien vital. En cas d’incendie, on ne sera plus isolés. Et pour les familles, c’est un facteur de retour ou de maintien sur place », a-t-il fait valoir. Deux maisons communales ont été rénovées, une troisième est en cours d’acquisition. « On essaie de reconstruire un tissu de vie, pas à pas. »