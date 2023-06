Dans le Cortenais, les bénévoles de Lire et faire Lire transmettent le plaisir de la lecture aux plus jeunes

Depuis 9 ans, l’Operata, l’espace socioculturel du CPIE-A Rinascita, coordonne le dispositif « Lire et faire lire » dans le centre Corse, à la demande de l’Union départementale des associations familiales (UDAF 2B) qui pilote ce programme national au niveau départemental. Ce dispositif intergénérationnel a pour but de favoriser et transmettre le plaisir de la lecture en proposant des rendez-vous hebdomadaires entre séniors bénévoles et petits groupes d’enfants au sein de structures éducatives. La relation qui se créée alors entre le lecteur sénior et les enfants permet de belles choses et un réel vecteur de transmission.



Pour la saison 2022-2023, sept lectrices bénévoles sont intervenues, de façon hebdomadaire, dans 4 structures éducatives (école élémentaire de Porette, ALSH et crèche de Corte, école de San Petru di Venacu). Cela représente plus de 200 livres lus et quasiment cent enfants de 3 à 10 ans rencontrés chaque semaine. Les lectrices bénévoles, toutes âgées de plus de 60 ans, se sont ainsi engagées à faire vivre leur passion pour la lecture tout au long de l’année et s’épanouissent au contact d’une jeune génération qui les attend avec impatience pour chaque rendez-vous.

L’idée est maintenant de valoriser cet engagement bénévole et ce lien intergénérationnel au sein de l’école élémentaire de Porette, première structure à avoir accueilli « lire et faire lire » lors de sa mise en place en 2014.



C’est ainsi que les responsables du CPIE-A Rinascita s’est rendu à l’école de Porette afin de dresser un bilan de l’action en présence de membres de l’établissement et de lecteurs bénévoles. « Un bilan particulièrement positif », a insisté Antoine Feracci, le président du CPIE-A Rinascita, « tant et si bien que l’opération va non seulement se poursuivre avec les écoles citées, mais se développer davantage encore dans tout le centre Corse ».



Afin de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses des structures éducatives, l’équipe de bénévoles accueille évidemment tous les nouveaux lecteurs séniors qui voudraient se lancer dans l’aventure « Lire et faire lire ».