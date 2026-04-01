Daniel Mendes, le tailleur ajaccien qui calcule l’élégance

À contre-courant de l’industrie



Autodidacte, oui. Mais jamais improvisé. Pour se former, Daniel Mendes se tourne vers des tailleurs portugais, dont il partage l’origine et avec lesquels il collabore encore aujourd’hui. Là-bas, pas d’écran. Pas de logiciels. Seulement du papier, des ciseaux et des mains.



Il découvre alors un métier exigeant, presque radical. Ici, la machine n’est qu’un outil secondaire. Le vrai travail se fait à la main, point après point. Un costume demande entre 150 et 200 heures de travail. C’est cette précision, cette lenteur assumée, qui le fascine.



Face à lui, une industrie qu’il observe avec distance. Le prêt-à-porter, dit-il, repose sur des modèles standardisés, pensés pour « aller à peu près à tout le monde ». Des costumes thermocollés, produits à grande échelle, où l’image de marque compte souvent plus que la coupe.



Lui choisit l’exact opposé. Dans ses showrooms, à Bastia, Ajaccio ou ponctuellement à Paris, les rendez-vous durent parfois deux heures avec son acolyte, Victor. On parle, on explique, on conseille. Parfois, le client repart sans rien acheter. Et ce n’est pas un problème. « On ne force pas la vente. » Ce qu’il construit, ce n’est pas un chiffre d’affaires immédiat. C’est une relation. « La plupart deviennent des amis. »



Habiller moins, mais mieux



Sa clientèle a entre 25 et 40 ans. Une génération qui, selon lui, commence à revoir ses habitudes. « On porte 20 % de sa garde-robe 80 % du temps », note le jeune tailleur. Alors plutôt que d’accumuler, il propose de composer. Quelques pièces seulement, mais pensées ensemble. Des vestes, des pantalons, des chemises qui s’associent naturellement. Une garde-robe cohérente, durable, avec moins de vêtements mais plus de sens.