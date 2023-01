DOSSIER. Air Corsica, une compagnie engagée en faveur du développement durable

Le 4 octobre dernier, la compagnie Air Corsica recevait la Palme d’or de l’implication environnementale . Un prix décerné par le Comité de France qui est venu récompenser la démarche volontariste entreprise par la compagnie en matière de développement durable et de lutte contre les pollutions.« Air Corsica mène de nombreuses actions en faveur du développement durable depuis plusieurs années », souligne dans ce droit fil Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, la directrice du programme/développement durable RSE de la compagnie, en notant que ces actions sont rassemblées sous la bannière « Ambizione 2025 » depuis le printemps dernier. La compagnie insulaire a en effet souhaité donner une nouvelle dimension à sa politique en matière de développement durable et de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) à travers cette stratégie qui s’articule autour de trois piliers.« Le premier pilier est de renforcer et de faire rayonner nos valeurs communes qui sont l’identité, la proximité, l’éthique, l’expérience, la performance, ou encore la santé et la sécurité. Nous avons d’ailleurs mis en place une charte des valeurs que nous animons au sein de l’entreprise, mais aussi auprès de nos partenaires. Nous nous inscrivons aussi dans cette même démarche de qualité de service auprès de nos clients », explique Marie-Antoinette Santoni-Brunelli.Le deuxième pilier de cette stratégie s’intéresse pour sa part plus spécifiquement à l’environnement et vise à améliorer la performance environnementale de la compagnie. « Tout d’abord grâce à une flotte renouvelée à 70% à horizon 2025. À ce jour, nous avons cinq ATR 72 et six Airbus A320. La flotte Airbus sera partiellement renouvelée puisque nous aurons d’ici 2025 quatre Airbus A320 Néo sur les six . Et puis, au mois d’avril prochain, nous aurons renouvelé la totalité de notre flotte ATR, puisque nos cinq ATR72-500 seront remplacés par des ATR nouvelle génération avec des moteurs Pratt & Whitney Canada », indique la directrice du programme et du développement durable/RSE. Le premier ATR 72-600 a d’ailleurs été inauguré le 6 décembre dernier à Ajaccio. « Ces avions nouvelle génération, moins consommateurs de carburant et moins émetteurs de CO2, conduiront à une réduction de CO2 de 16% à horizon 2025 », annonce-t-elle en notant que ce renouvellement permettra également de réduire la pollution sonore.Air Corsica entend par ailleurs répondre aussi aux enjeux de développement durable au sein de ses avions avec notamment deux actions marquantes. « Depuis le 1mai, nous sommes la première compagnie française à avoir mis en place un vrai tri sélectif à bord de nos avions », pointe d’une part Marie-Antoinette Santoni-Brunelli en reprenant : « Nous favorisons aussi l’éco-pilotage. Nous avons inauguré en avril 2022 une nouvelle approche RNP AR qui est une procédure par guidage satellitaire, pour laquelle nous sommes pionniers. Nous avons estimé que nous diminuons nos émissions de CO2 de 12 tonnes par an grâce à cette procédure RNP AR ». « Tous les efforts que nous mettons en œuvre ont pour objectif de réduire nos émissions de CO2. Nous sommes vraiment dans cette stratégie, on ne fait pas de greenwashing, on annonce des chiffres réels. 16% cela peut paraitre peut pour certains, mais c’est un effort important surtout quand notre flotte ne diminuera pas et que nous ne réduirons pas non plus notre réseau », appuie-t-elle encore.Enfin, le dernier pilier du plan Ambizione 2025 s’intéresse pour sa part à l’amplification de l’ancrage sociétal et territorial de la compagnie. « Par exemple en créant des partenariats pour l’innovation et la biodiversité, nous nous efforçons de préserver les écosystèmes notamment de nos plateformes aéroportuaires. Nous avons ainsi adhéré à l’association Aérobiodiversité. Nous voudrions aussi investir dans la recherche et l’innovation énergétique comme les biocarburants », détaille Marie-Antoinette Santoni-Brunelli. « Et puis, notre objectif c’est aussi d’étoffer notre marque employeur, de faire connaitre nos valeurs, nos métiers. Nous formons en Corse à des métiers de haute technicité aéronautique, nous avons un fort engagement en faveur de l’alternance, mais aussi de la parité. Enfin, dans le cadre de cet ancrage sociétal et territorial, nous sommes un partenaire incontournable du milieu associatif. Nous sommes engagés auprès de 200 associations et partenaires, que nous aidons chaque année », ajoute-t-elle.