Air Corsica enrichit sa flotte d’un nouvel ATR 72-600

C'est le dernier bijou de la compagnie insulaire. L'ATR 72-600, avion de dernière génération, est arrivé ce mardi 6 décembre sur le tarmac de l'aéroport ajaccien. "Nous en sommes à la troisième génération puisque la compagnie a commencé ses opérations en 1990 avec les tous premiers ATR 72 qui venaient d'être fabriqués, rappelle Luc Bereni, président du directoire d'Air Corsica. Ils ont été renouvelés il y a une quinzaine d'années par la version 500 dont nous nous séparons donc au profit de cette dernière version équipée d'un tout nouveau moteur (PW127XT)."



Air Corsica souhaite renouveler sa flotte à hauteur de 70% pour l'horizon 2025. Au total, ce sont cinq nouveaux appareils qui seront livrés, à raison d'un par mois, à compter de ce mois de décembre. D'ici avril 2023, les anciens ATR72-500 devraient donc tous avoir été remplacés.



"Ces avions nous apportent des gains en termes de performance, de consommation et bénéficient de toutes les nouvelles technologies en termes d'ergonomie de postes de pilotage, qui se rapprochent de plus en plus de ceux de nos A320, détaille Luc Bereni. Ils sont aussi réputés comme les plus verts, en accord donc avec nos objectifs en matière d'environnement."



Parmi les nouveautés côté passagers : l'installation de prises USB pour brancher les appareils mobiles, l'augmentation du volume des racks à bagages et l'ajout de deux sièges supplémentaires - portant la capacité de l'appareil à 72 passagers au lieu de 70.



Le premier ATR 72-600 est déjà en service, notamment sur la ligne vers Nice. L'ensemble de ces appareils flambant neuf effectueront d'ailleurs majoritairement les vols les plus courts de la compagnie, à destination de Nice ou Marseille. Selon les périodes, ils pourraient aussi basculer sur d'autres lignes comme Lyon, Toulouse ou même Rome.