2 Airbus A320neo supplémentaires pour Air Corsica : la compagnie renouvelle sa flotte

Ainsi, début 2024, Air Corsica disposera d’une flotte parmi "les plus performantes en Europe d’un point de vue environnementa l", avec l’intégralité de sa flotte ATR72 renouvelée au profit des ATR72-600 et de leurs turbopropulseurs de dernière génération et de quatre Airbus A320neo

sur les six A320 de la Compagnie, avec des "gains environnementaux significatifs"

Et la compagnie de mettre en avant "une baisse de la consommation de carburant (moteurs LEAP fabriqués par le groupe CFM International) d’environ 15%, la diminution de 50 % des émissions d’oxyde d’azote, de 15% des rejets de CO² (gaz carbonique) et la réduction des nuisances sonores allant jusqu’à 20 décibels, réduisant ainsi de moitié l’empreinte sonore au sol par rapport à la génération précédente d’A320."



Une évolution qui, comme bien l'on pense, ravit Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du conseil de surveillance d'Air Corsica. « Air Corsica poursuit résolument le renouvellement de sa flotte pour offrir à la Corse une desserte aérienne toujours plus durable, performante et responsable. Notre objectif est en outre de parvenir à une flotte renouvelée à 80% dès la fin de l’hiver 2023/2024. L’arrivée prochaine de ces deux A320neo, en complément de ceux réceptionnés en 2019, ainsi que la livraison imminente des ATR72-600 témoignent de la dynamique environnementale forte qui anime quotidiennement l’entreprise et ses équipes. »