La Palme d’Or de l’implication environnementale à Air Corsica

Olivier de Tilière, président du Comité de France

"Le Comité de France a eu à délibérer sur des candidatures provenant de différents acteurs du marché français dont le thème cette année se portait sur le développement durable et la lutte contre les pollutions. Nous félicitons la compagnie Air Corsica qui nous a convaincus de son engagement et ses efforts avérés en la matière. En la nommant lauréate, nous avons par ailleurs souhaité rappeler, notamment, l’importance que notre Comité attache au suivi mené pour la mise en route d’une recherche de meilleure maîtrise environnementale du transport aérien, qui doit désormais, plus que jamais, intégrer les conséquences écologiques dans le cadre direct de sa politique de développement".



Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du Conseil de surveillance d'Air Corsica

"Nous sommes vraiment honorés de recevoir cette distinction; elle récompense un travail de fond, mené dans tous les services de notre compagnie. Les actions déjà engagées nous permettent de consolider la stratégie RSE, depuis longtemps au cœur de nos préoccupations. Devenir lauréat du Comité de France, nous fait accéder au cercle exclusif des plus grands noms et bénéficier d’une vraie reconnaissance à l'échelle nationale mais aussi internationale. C’est non seulement Air Corsica, mais toute la Corse qui se voit aujourd’hui mise à l’honneur."