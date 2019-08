Cuttoli-Corticchiato : entre périphérie urbaine et ruralité

Depuis l’extension des grandes villes, la périphérie urbaine corse devient davantage prisée. Certains villages ont de plus en plus d’attraits pour des familles qui souhaitent s’y installer à l’année. C’est le cas de Cuttoli-Corticchiato. A quelques minutes d’Ajaccio et Sarrola Carcopino, cette commune offre à la fois la proximité avec les commerces et les zones urbaines et le calme de la campagne particulièrement appréciable. Certains ont fait le choix d’y demeurer au quotidien comme la famille Bartoli installée depuis plus d’un siècle.

« Etant chauffeur routier, je suis souvent sur les routes et j’aspirais à retrouver calme et tranquillité le soir et les week-ends,explique Jean-Pierre Bartoli. Par ailleurs, Cuttoli est mon village, j’avais envie d’y voir grandir mes enfants et de leur transmettre un patrimoine sur du long terme ».



La vie au village peut avoir certains inconvénients avec des déplacements obligatoires. Cependant, Cuttoli possède de nombreux services qui permettent aux résidents de profiter d’un quotidien au même titre que les villes. En effet, la commune possède une école bien pratique pour les familles installées. Bien desservie par la gare de Mezzana, les jeunes du village accèdent facilement à Ajaccio. Mais Cuttoli-Corticchiato ne saurait être considéré uniquement comme un quartier résidentiel. Il reste un village à part entière avec son bal organisé tout les ans et de nombreux atouts comme auberges, artisans et sentier patrimonial avec le sentier des moulins inauguré il y a quelques années. C’est ainsi, que l’été, se mêlent résidents à l’année et les villageois estivaux.

« Je viens à Cuttoli tous les étés depuis maintenant 5 ans,souligne Hylonna. Mes parents et moi en sommes tombés amoureux la première fois que nous sommes venus. Je m'y suis fait des amis que j'ai hâte de retrouver chaque année.».

Cuttoli attire aussi chaque année de nombreux touristes grâce à ses nombreux artisans et ses sentiers aux promenades ombragés et patrimoniales.

Que ce soit à l’année ou en simplement en été, Cuttoli-Corticchiato demeure ce village à part entière dans lequel il fait bon vivre.

Léa Quatelive