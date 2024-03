Cross Duathlon du Prunello : Thibault Gire et Maëlys Devos au-dessus du lot

Une compétition qui a permis au CTCA de confirmer sa suprématie à l'échelle régionale en s'imposant dans la quasi totalité des catégories. Les plus jeunes étaient les premiers à entrer en lice dès 10 heures. Chez les poussines et les poussins les succès sont revenus à Angeline Deligia et à Malo Nomary. Dans la catégorie supérieure, à savoir les pupilles Jurgen Brillouet du Tri Olibike 2A a mis un terme temporairement à l'emprise du CTCA en l'emportant chez les garçons, alors que chez les féminines la victoire était pour Rose Genebrier du CTCA.



Chez les benjamins et les minimes les triathlètes du CTCA réalisaient un sans-faute avec Thomas Portalier (benjamins) Léa Lambert (benjamines) Lorenzo Vassards (minimes masculins) et Selenia Nicolas (minimes filles) qui terminaient sur la plus haute marche du podium.



Les plus grands prenaient la relève à midi pour un duathlon comprenant 3 km de course à pied, 12 km de VTT et encore 1,5 km de course à pied à partir des cadets que ce soit en individuel ou par équipes sur un tracé exigeant.



Le favori Thibault Gire (CTCA) s'est imposé dans le temps de 54'20 devant le Calvais Julien Paolini à 53 secondes. La troisième place était pour le sociétaire du club de Bonifacio Cyclo Adrien Pelletier en 58'44. Du côté des féminines l'Ajaccienne Maëlys Devos (CTCA) l'a emporté en 1h09'51. Audrey Sedano (TO2A) sa dauphine était à plus de sept minutes qui devançait la Sartenaise Chantal Sandeau.