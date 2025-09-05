Crash de la Caravelle : une campagne de recherches en mer menée d'ici la fin de l'année

C’est une « avancée historique dans le combat mené par les familles depuis 57 ans ». Dans un communiqué diffusé à la presse ce vendredi, Mes Stéphane Nesa, Paul Sollacaro et Philippe Soussi, les trois avocats de l’association des familles des victimes du crash de la Caravelle Ajaccio-Nice, annoncent qu’une campagne de recherches en mer va être entreprise durant 3 jours d’ici la fin de l’année afin de « localiser les débris de l’épave et le cas échéant, de réaliser des photographies sous-marines ».



Les avocats expliquent en effet qu’une « réunion s’est tenue le 10 juin dernier entre la juge d’instruction en charge de ce dossier et les services de la préfecture maritime de la Méditerranée portant sur les opérations de localisation et de prise de photos sous-marines de l’épave de la Caravelle. la prospection se déroulera sur une zone dont l’étendue a été estimée à 8 km2 selon les investigations conduites par le directeur d’enquête en fonction des éléments de la procédure ». À cette occasion, « deux calendriers ont été fixés en fonction des options de recherches envisagées par la Marine nationale et des moyens déployés ». Si la première hypothèse d’investigations en mer échouait, ou qu’il s’avérait impossible de retrouver les débris, « la seconde option pourrait être mise en œuvre à la mi -2026, consistant en des opérations réalisées sur une zone plus large et à l’aide d’importants moyens techniques », soulignent les avocats.



La Caravelle Ajaccio-Nice s’était abîmée au large d’Antibes avec 95 personnes à bord, dont 13 enfants, le 11 septembre 1968. Depuis, les familles des victimes ne cessent de contester la version officielle de l’enquête officielle. Cette dernière avait conclu à un incendie survenu à bord de l’appareil. Elle défendait l’hypothèse d’une collision avec un missile tiré lors d’un exercice militaire de l’armée française au large des côtes varoises.



Malgré la levée du secret-défense, sur les documents relatifs à l’accident, décidée par Emmanuel Macron en 2019, le mystère reste à ce jour entier sur la cause du crash. Les familles des victimes continuent leur quête de vérité. Avancée majeure pour comprendre les circonstances du drame, par un courrier daté du 18 février, la juge d’instruction du tribunal de Nice a validé une plongée sur l’épave et avait délivré une commission rogatoire pour « étudier la faisabilité de prises de vues ou d’un repêchage des pièces, ou les deux, et désigner des experts pour réaliser cette étude ».



« Aujourd’hui plus que jamais, les familles gardent courage, confiance et espoir », indiquent encore Me Nesa, Sollacaro et Soussi. Une détermination intacte, près de six décennies après la tragédie.