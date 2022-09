Covid en Corse : 1 décès et 662 nouveaux cas en une semaine

Selon le dernier bulletin publié ce jeudi 8 septembre par l’Agence régionale de santé de Corse, la circulation virale continue de diminuer sur l'ile. Entre le 28 aout et le 4 septembre 662 résidents corses (95 cas quotidiens) ont été nouvellement testés positifs au Covid. Le taux d'incidence se stabilise à 189 cas pour 100 000 personnes, en baisse de - 31% par rapport à la semaine précédente.





Hospitalisations

Le nombre de personnes hospitalisées reste stable : 16 nouvelles admissions ont été enregistrées au cours de la semaine dont 2 en réanimation.

Au au 8 septembre 43 patients sont toujours hospitalisés en Corse avec une moyenne d’âge de 77,5 ans. 7 patients sont hospitalisés avec une moyenne d’âge de 68,6 ans.



On déplore cette semaine 1 décès.



Vaccination

Au 5 septembre 2022, en Corse, 66,6 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,4 % a reçu une première dose de rappel.