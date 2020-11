Covid-19 : les tests antigéniques arrivent dans les pharmacies corses

C'est un infirmier équipé de surblouse, masque, visière, charlotte et gants qui pratique les prélèvements. Le procédé est le même que pour les test PCR : un écouvillon qui ressemble à un long coton tige est inséré dans les narines des patients et détecte rapidement des protéines produites par le virus, aussi appelées antigènes.

L'analyse du résultat est réalisée sur des automates à haut débit, des machines de laboratoire ou grâce à des kits avec lecture sur bandelette, selon l'officine.

A la pharmacie Alfonsi seules 15 minutes sont nécessaires pour connaître le résultat interprété et validé par une pharmacienne formée à cette pratique.



Comme l'a souligné le ministre de la Santé Olivier Véran, le principal avantage de ces tests c'est leur rapidité. Même si leur fiabilité serait légèrement inférieure à celle des tests PCR, le fait d'avoir une réponse en très peu de temps permettrait de casser plus rapidement les chaînes de contaminations, et d'isoler plus vite la personne contaminée.



Pour réaliser ces tests aucune ordonnance n'est obligatoire. Si les personnes symptomatiques ou les cas contact sont prioritaires même les personnes asymptomatiques, hors cas contacts, peuvent également faire recours à cette méthode, rappelle l'Assurance Maladie.

La pharmacie Alfonsi de Toga a installé un bungalow chauffé à l'extérieur de la galerie marchande Géant Casino, juste en face de l'officine, pour pratiquer en toute sécurité sanitaire les nouveaux tests antigéniques.A la pharmacie Alfonsi de Toga en peu plus d'une journée plus de 60 tests on été effectués.