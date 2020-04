Covid-19 et détenus insulaires : l'appel des familles et de l'Associu À Fianc'à noi

Tous trois en détention préventive, Ghjilormu, Adrien et Julien, sont particulièrement en danger dans ces établissements dont l'insalubrité classique est régulièrement dénoncée par quantité d'organisations françaises et internationales.

À la date d'aujourd'hui, plus de 50 détenus et pas moins de 107 agents sont déjà infectés par le virus Covid-19. Ce péril est aggravé par une absence totale de désinfection des cellules, parties communes et sanitaires, lieux de promenade, téléphones et toute sorte d'objets pouvant être vecteurs de la maladie. D'autre part, si le personnel pénitentiaire quant à lui vient enfin d'être approvisionné en masques, aucun détenu ne bénéficie en revanche de la moindre protection, ce qui pose une fois de plus la question du respect des droits humains.





Face à cette situation particulièrement inquiétante, qui plus est dans cette région d'Ile-de-France présentée à la fois comme un des épicentres européens de la pandémie et comme dramatiquement déficitaire en matière de prise en charge hospitalière, nous avons décidé de saisir l'ensemble des responsables politiques Corses toutes tendances confondues, de cette mise en danger qui nous est insupportable.

Nous demandons donc au plus grand nombre d'entre eux de se manifester sans tarder auprès de la Ministre de la Justice, Nicole Belloubet, afin que les mesures urgentes et nécessaires soient enfin prises pour la sauvegarde des prisonniers Corses.





Cette dernière devant être auditionnée la semaine prochaine à l'Assemblée Nationale pour rendre compte de son action dans la gestion de la crise provoquée par l'épidémie, nous attendons notamment des députés insulaires une action concertée et forte, afin que cesse cette mise en danger délibérée et inadmissible.

Nous avons aussi une pensée pour Nathalie Vincensini, ayant pour interdiction de revenir sur le sol corse et qui se voit de part cette décision de justice et renforcé par cette crise sanitaire majeure, être plus que lésée, sans revenus ni possibilité de travailler, loin des siens et de sa terre.

Grazie a tutti pè u vostru sustegnu. Uniti pè a salvezza di i prighjuneri pulitichi corsi !