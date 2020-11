Covid-19 : Un drive test antigénique mis en place à L'Île-Rousse

" Notre microrégion, et plus particulièrement notre bassin de vie ont été très touchés par cette pandémie. - a souligné Angèle Bastiani, Maire de l'Ile-Rousse lors de la presentation du dispositif - il était important que nous mettions tout en oeuvre pour prévenir et protéger nos concitoyens. Depuis le début de la pandémie notre municipalité, nos élus et nos services sont mobilisés pour venir en aide à nos concitoyens de la manière la plus efficace possible.

Il y a un bel élan de solidarité que je tiens ici à souligner".





Mise en place d'un Conseil Sanitaire Communal

"Nous avons travaillé en étroite collaboration entre nos service, l'ARS de Corse et les professionnels de santé pour que ce Drive anti Covid-19 puisse être mis en place. Suite à plusieurs réunions du Conseil Sanitaire Social regroupant élus, professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, laborantins, kinésithérapeutes et bénévoles ce drive a vu le jour et nous nous en réjouissons. - a continué Angele Bastiani - La communauté de Communes de l'Ile-Rousse-Balagne mais aussi la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de Calvi, Florent Farge sont à l'écoute de nos besoins et mettent tout en oeuvre pour nous accompagner et nous faciliter la tâche."





D'autres actions

Très prochainement la mairie mettra en place une banque alimentaire dédiée aux plus nécessiteux. Des équipes de bénévoles assureront des portages à domicile. Pour le premier magistrat de Lisula "Il est important aussi de suivre et d'accompagner les personnes en situation d'isolement."

Pour aider les commerçants la municipalité a mis en ligne un annuaire des commerçants. Ce site est destiné à aider et répertorier les commerçants qui continuent leurs activités pendant le confinement.



Florent Farge, sous-préfet de Calvi s'est déplacé dans la cité paoline pour saluer cette initiative et s'entretenir avec les professionnels de santé.

Il était accueilli par Madame le Maire Angèle Bastiani et Patric Botey, élu en charge de la santé.