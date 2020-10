Covid-19. Un deuxième confinement débutera vendredi, il durera jusqu’au 1er décembre au moins

"Nous avons fait tout ce qui était possible, mais les mesures prises jusqu'à maintenant ne suffisent plus." Ce sont les premiers mots d'Emmanuel Macron, qui s'est exprimé en direct ce mercredi 28 octobre à 20 heures.

Face à l'aggravation de la l'épidémie, le Président de la République a annoncé, comme on le laissait entendre depuis quelques jours, un nouveau confinement à partir de vendredi et jusq'au 1er décembre au moins.





"Nous sommes tous surpris par la violence de la deuxième vague", a-t-il ajouté en précisant que les mesures adoptées jusqu'à présent, comme le couvre-feu dans les zones d'alerte maximale, ont été «utiles mais pas suffisantes. Maintenant, ce n'est pas assez. Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas prédites », a précisé Macron qui a donc annoncé un reconfinement plus souple de celui du printemps dernier.





Un confinement plus souple

"Les écoles, collèges et lycées - a-t-il précisé - "resteront ouverts, tandis que les universités seront fermées ".



"Tous ceux qui peuvent rester à la maison devront le faire", a annoncé Macron, invitant à travailler intelligemment.



"Mais - a-t-il expliqué - les bureaux publics, le secteur du BTP, certaines usines resteront ouvertes car l'économie ne peut pas sombrer".



Les français ne pourront sortir pour travailler ou faire du shopping qu'avec l'auto-certification. Les bars, restaurants et magasins non essentiels seront fermés.





Il faudra "continuer à porter des masques même à l'intérieur de votre maison si vous êtes en présence de membres de votre famille".



Enfin, lors du nouveau verrouillage, les frontières de l'espace Schengen resteront ouvertes. "Le nouveau confinement ne fonctionnera que si nous nous engageons tous à atteindre le même objectif", a déclaré Macron.





Par ailleurs, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé sur Twitter qu'il tiendrait une conférence de presse jeudi à 18 h 30 pour détailler les "nouvelles mesures pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19".