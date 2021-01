Covid-19 - Pas assez de vaccins au centre communal : les rendez-vous suspendus à Bastia

La mairie de Bastia rappelle dans un communique que "ouvert ce lundi 18 janvier, le Centre communal de vaccination est actuellement doté par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la Corse de 24 doses quotidiennes, ce qui lui permet de prendre en charge 120 personnes par semaine" .





Mais "face à l’importante demande de la part de la population bastiaise, le stock actuellement fourni par l’ARS ne permet plus au Centre d’accepter de rendez-vous, ni d’inscrire des demandeurs sur liste d’attente dans un délai raisonnable" indique dans un communiqué la municipalité.





Ainsi "dans l’attente d’une dotation supplémentaire de la part de l’ARS, le Centre communal de vaccination est dans l’obligation de stopper les prises de rendez-vous à compter de ce jour (mardi).

Mais, poursuit le communiqué, "une demande d’augmentation de la dotation actuelle a été formulée par la Ville de Bastia à l’ARS dès le week-end dernier. Lorsque cette demande sera satisfaite, le Centre sera en capacité d’augmenter sensiblement ses capacités de vaccination au regard de ses moyens matériels et humains" précise la ville de Bastia qui appelle à la "compréhension" et qui communiquera "rapidement de la possibilité de prendre à nouveau rendez-vous".