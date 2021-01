Covid-19 : Le vaccin de Moderna approuvé par l’Agence européenne des médicaments

Après celui élaboré par Pfizer-BioNTech, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné ce mercredi son feu vert pour que le vaccin du laboratoire américain Moderna contre le Covid-19 soit utilisé dans l'Union européenne.



Parmi les 160 millions de doses commandées par l'Union européenne, la France en recevra 24 millions. Ce stock permettrait de vacciner 12 millions de français à raison de 2 doses espacées de 28 jours. Les livraisons se feront progressivement, de l'ordre de 500.000 doses par mois.



Comme le vaccin Pfizer/BioNTech la formule de Moderna se prend en deux doses, à quelques semaines d'intervalle, mais ce vaccin présente l'avantage de pouvoir être conservée à -20°C, et non -70°C comme pour celui de Pfizer. Les deux vaccins présentent des taux d'efficacité similaires, selon leurs laboratoires, de 95% et 94,1% respectivement pour Pfizer/BioNTech et Moderna.



« L’EMA a recommandé d’accorder une autorisation conditionnelle de mise sur le marché pour le vaccin contre le Covid-19 de Moderna pour prévenir la maladie chez les personnes âgées de plus de 18 ans », selon un communiqué de l’autorité européenne, basée à Amsterdam.